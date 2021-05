Obwohl wir eigentlich ständig davor gewarnt werden, zu simple Passwörter zu verwenden, kommt es tatsächlich immer noch vor, dass manche von uns die einfachsten Kombinationen verwenden, um ihre Accounts und Daten zu “schützen”. Am “World Password Day” wollen wir euch die zehn schlechtesten Passwörter zeigen.

Jedes Jahr veröffentlicht der Passwortmanager Nordpass eine Rangliste mit den Top 10 der schlechtesten Passwörter.

Die schlechtesten Passwörter

Es ist gar nicht so einfach, sich alle Passwörter zu merken. Vor allem, wenn man Accounts bei unzähligen Apps wie Facebook, Instagram und Twitter hat – das kann schon mal kompliziert werden. Allerdings gibt es einige Menschen, die es sich doch etwas zu einfach machen und deshalb auf die Sicherheit vergessen. Deshalb haben die Macher des Passwortmanagers Nordpass eine Hitliste der schlechtesten Passwörter veröffentlicht. Ausgewertet wurden insgesamt 275.699.516 Passphrasen.

Was wir aus dieser Liste lernen sollten? Manchmal sollte die Sicherheit an erster Stelle stehen und nicht die Faulheit überhand bekommen. Obwohl seit vielen Jahren immer davor gewarnt wird, einfach zu erratende Kombinationen zu verwenden, sind sie immer noch millionenfach in Gebrauch – wie auch diese Hitliste zeigt. So sind es insgesamt rund 2,5 Millionen Accounts, die etwa mit dem Passwort “123456” gesichert waren. Aber das ist nicht das einzige schlechte Passwort, das immer noch verwendet wird.

Das ist die Liste der schlechtesten Kennwörter: