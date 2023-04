An Denim kommen wir in diesem Jahr einfach nicht vorbei. Und nicht nur das: die Devise lautet, mehr ist mehr! Heißt: Denim-on-denim-on-denim … aka, wir mixen einfach alle Jeans-Looks, die wir so in unserem Kleiderschrank finden und kombinieren Jeanshose mit Jeansjacke, oder Maxi-Skirt mit Jeanshemd.

Ihr wisst nicht so ganz, wie ihr den All-over-Look angehen sollt? No worries, wir haben mal wieder Outfit-Inspo für euch. Wie immer natürlich mit stylisher Shopping-Empfehlung!

Midi- & Maxi-Röcke

Midi- oder Maxi-Röcke in Jeans-Optik sind das It-Piece der Saison! Noch trendiger wird’s mit der All-over-Variante. Dazu den Rock einfach mit einem Jeanshemd kombinieren. Hier darf man ruhig mutig sein und unterschiedliche Muster und Farb-Nuancen miteinander matchen. Für den eleganten Style: Den Look mit Stiefeln und kleiner Schultertasche; ebenfalls im Denim-Style; tragen. Für den Sporty-Touch die Boots einfach durch Sneaker ersetzen.

Jeansjacke

Eine Jeansjacke hat wohl ziemlich jede und jeder von uns im Kleiderschrank. Den Denim-Look heben wir dieses Jahr aber aufs nächste Level und kombinieren die Frühlingsjacke für den All-over-Look auch mit Jeanshosen. Richtig cool wird der Style mit Flared-Jeans, also ausgestelltem Hosenbein, und Cowboy-Stiefeletten. Dazu ein schlichtes, weißes Shirt, goldene Hoops und eine auffällige Tasche für den extra Hingucker!

Denim-Kleid

Auch ein stylishes Highlight: Kleider im Denim-Look. Von verspielten Trägerkleidern bis hin zu eleganten Dresses in Vintage-Optik findet man aktuell so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Wir haben uns für die schlichte, aber klassische Variante entschieden, die man je nach Anlass tagsüber im Büro oder auch abends zum After-Work-Drink tragen kann. Kombiniert mit lässigen Cowboy-Stiefeln, ist dieser Look absolut alltagstauglich. Wer dem Outfit einen Partyvibe verpassen will, setzt auf auffällige Pumps und verpasst dem Look mit stylishen Ohrringen und bunter Clutch ein Glamour-Upgrade.