Die Osterwoche hat offiziell begonnen. Wer noch absolut keine Ahnung hat, womit er seine Liebsten überraschen möchte; für den oder die haben wir hier eine nette Inspiration, was man so alles im Osternest verstecken könnte.

Hier findet ihr zehn Geschenktipps, über die sich garantiert alle freuen!

1. Bunte Make-up-Sponges von Real Techniques

Fun Fact: Make-up-Schwämme sollten ohnehin alle 30 Tage ausgetauscht werden. Warum also den Vorrat nicht einfach im Osternest auffüllen? Die bunten Sponges von Real Techniques kommen in verschiedenen Farben und Funktionen. Vom No-Make-up-Look bis hin zu einem Finish mit hoher Deckkraft kann damit alles gezaubert werden. Ab 9,95 Euro online oder im Handel.

2. Oster-Marmelade von Staud’s

Wenn’s zum Osterfest Pinzen, Striezel oder ein Osterlamm gibt, dann schmecken diese Leckereien doch am besten mit etwas Butter und einer feinen Schicht Marmelade obendrauf. Wie gut, dass die Wiener Traditionsmarke Staud’s eine eigene Oster-Edition im Programm hat: einen Fruchtaufstrich in der leckeren Sorte Waldheidelbeere. Im Handel für ca. 4,99 Euro erhältlich.

3. Leckeres Ei Topping von Just Spices

Bleiben wir doch gleich bei der Osterjause! Was bei dem Traditionsessen bei vielen nicht fehlen darf? Ostereier natürlich! Just Spices hat passenderweise eine Gewürzmischung parat, die jedes Ei geschmacklich aufwertet. Im Ei Topping enthalten sind verschiedene Kräuter, Zwiebel, Gemüse und Chili. Zu kaufen online und im Handel, für 5,99 Euro.

4. Den offiziell „besten Schokohasen“ von Heindl

Wenn man einen Osterhasen verschenkt, dann doch am besten gleich den offiziell besten! Die Osterhäsin Kimy von Heindl hat diese Auszeichnung bereits mehrmals erhalten und gilt als die schmackhafteste Schoko-Überraschung fürs Osternest. Was den Hasen so besonders macht? Eine spezielle Milchschokolade, die ausschließlich mit Rohrzucker hergestellt wird. Zu kaufen in allen Heindl-Shops, um 4,90 Euro.

5. Beauty-Osterei von Rituals

Eine Osterüberraschung hat auch Rituals im Programm. Das Easter-Gift-Set kommt im cuten Osterei-Design und enthält drei Produkte aus der „The Rituals Of Sakura“-Kollektion. Einen Duschschaum (200 ml), eine Handlotion (70 ml) und einen Körperspray (50 ml). Um 34,90 Euro online und in den Stores erhältlich.

6. Frühlingshafte Tasche von Manuel Essl Design

Wer auf der Suche nach einem handgefertigten Ostergeschenk ist, sollte sich beim österreichischen Designer Manuel Essl umsehen. Der gebürtige Grazer, der kürzlich sein Atelier in Wien (Lobkowitzplatz 3, 1010 Wien) eröffnet hat, hat unzählige hübsche Kreationen in seinem Shop. Besonders beliebt: die „Cosmic Bloom“-Reihe mit vielen verschiedenen Taschengrößen und Formen. Ab 99 Euro online und im Store.

7. Faire Oster-Schoki von Tony’s Chocolonely

Mit fair produzierter Schokolade überzeugt Tony’s Chocoloney bereits seit langer Zeit. Im Ostersortiment befinden sich jetzt auch viele bunten Schokoeier, in beliebten Sorten wie Zartbitterschokolade, (Dunkle) Vollmilchschokolade, weiße Schokolade mit Haselnuss, Honig-Mandel-Nougat, Karamell, Himbeere, Knisterzucker, Brezel, Mandel und Meersalz. Im Handel erhältlich, für 4,95 Euro.

8. Trendige Ohrringe von Pandora

Frühlingshafte Schmucktrends machen sich auch gut in einem Osternest. Bei Pandora gibt’s stylische Creolen mit behandelten Süßwasserperlen. Durch ihren klassischen Schnitt können die Ohrringe zu jedem Look kombiniert werden und werten zudem jedes Outfit auf. Zu kaufen im Pandora-Onlineshop oder im Store, für 119 Euro.

9. Bunter Ring von Pukka Berlin

Farbenfroh und trendy sieht auch die Ringkollektion von Pukka Berlin aus. Das deutsche Unternehmen arbeitet mit hochwertigen Materialen und einzigartigen Designs. Der „Bauhaus Custom Square“-Ring kann etwa selbst zusammengestellt werden und wird damit zu einem ganz besonderen Ostergeschenk. Online konfigurierbar, ab 159 Euro.

10. Farbenfroher Smoothie Maker von nutribullet

Don’t forget your vitamins! Mit dem Smoothie Maker von nutribullet bekommt man direkt Lust, reichhaltige Fruchtshakes zu mixen und sich dabei richtig auszutoben. Win Win: Das stylische Küchengerät „Pro 900 Mineral Matt“ kommt mit sieben Zubehörteilen und in vier Farbtönen, die von der Erde inspiriert sind und jeder Küche einen Hauch von Eleganz verleihen. Zu kaufen online und im Handel, für 129,90 Euro.