Die Gerüchteküche in Hollywood brodelt. Denn angeblich sollen sich Kim Kardashian und NFL-Star Odell Beckham Jr. nach sechs Monaten Beziehung getrennt haben. Das berichtet jetzt zumindest die britische Daily Mail.

Kim selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Kim Kardashian und Odell Beckham Jr. sollen sich getrennt haben

Wenn es um das Liebesleben der Kardashians geht, dann sind wir alle für jeden Tea zu haben. Reality-Ikone Kim Kardashian verriet bisher zwar keine Details über ihre Beziehung mit NFL-Star Odell Beckham Jr., laut Insidern sollen sich die beiden aber bereits sechs Monate gedatet haben. Doch nun soll diese Liebelei auch schon wieder vorbei sein! Wie die Daily Mail berichtet, sind die beiden angeblich kein Paar mehr. Gründe für das Liebes-Aus sind nicht bekannt.

Die Trennungs-News kommen für viele Fans überraschend. Denn vor wenigen Woche schien es zwischen den Turteltäubchen noch gut zu laufen. Erst kürzlich meinte ein Insider gegenüber dem People, dass die beiden viel Zeit miteinander berichten. Sie würden es locker und langsam angehen, so der Insider. Und auch gemeinsame Event-Besuche beiden ließen auf eine anbahnende Beziehung schließen. Bei Oscar-After-Party von Jay-Z und Beyoncé am 10. März etwa wurden Kim und Odell noch flirtend gesichtet. Dabei legte Kim ihre Hände auf sein Gesicht, sodass es kurz so aussieht, als würde sie ihn küssen wollen. Diese Aufnahmen heizten die Dating-Gerüchte weiter an.

Dating-Gerüchte seit September 2023

2021 lernten sich die zwei erstmals bei der TV-Show „Saturday Night Life“ kennen. Doch erst zwei Jahre später sprühten offenbar die Funken: Im September 2023 wurden Kim und Odell erstmals turtelnd gesichtet. Obwohl der Reality-Star anfangs betonte, sie seien nur befreundet, ließen spätere Aufnahmen das Gegenteil vermuten. So sah man die beiden etwa gemeinsam bei den CFDA Fashion Awards oder bei Jay-Zs Pre-Grammys-Party. Um den Super Bowl herum wurde die ganze Sache dann noch einen Tick ernster: Video-Aufnahmen zeigten der Reality-Darstellerin und den NFL-Spieler gemeinsam in einem Luxushotel und heizten die Gerüchte um eine mögliche Beziehung der beiden weiter an. Eine offizielle Bestätigung, dass die beiden ein Paar sind, gab es allerdings nie.