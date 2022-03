Mit Ende März werden die gratis Corona-Tests in Österreich eingestellt. Ganz von der Bildfläche verschwinden sie allerdings nicht. Ab 1. April wird das Kontingent auf fünf PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Monat reduziert.

Das teilte die Bundesregierung am Dienstag (15. März) mit.

Ab April: Fünf gratis Corona-Tests pro Monat

Die kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten in Österreich werden ab April eingeschränkt. Denn mit Ende März endet die Finanzierung des Testsystems durch den Bund und die permanenten Gratis-Tests werden eingestellt. Ab dann sind lediglich jeweils fünf PCR-Tests und fünf Antigen-Tests pro Monat kostenlos, so Gesundheitsminister Johannes Rauch am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Man kann sich in Österreich also weiterhin gratis testen, wenn man das möchte, allerdings weniger häufig. Ausnahmen gibt es für Pflege- und Altersheime und andere „Risikosettings“. Laut Rauch sei das kostenlose Testen zwar ein „wichtiges Werkzeug“, man habe allerdings bereits drei Milliarden Euro dafür ausgegeben. Offen bleibt derzeit noch, ob man die Gurgel-Tests, die man bereits daheim hat, auch ab April noch gratis abgeben darf.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen aufgrund der Omikron-Variante, sind sich Experten unterdessen uneinig, was das Ende der kostenlosen Testmöglichkeiten betrifft. So meint etwa der Wiener Mikrobiologe Michael Wagner auf Twitter:

Die Abschaffung der Gratis-Gurgel-PCR-Tests in Wien mitten in der Omikron-BA2-Welle wäre medizinisch falsch, sozial ungerecht, psychologisch unklug, naiv und nicht vorausschauend. Ein 🧵 — Michael Wagner (@MichiWagner4) March 14, 2022

Quarantäneregeln werden gelockert

Neben dem Aus der Gratistest sollen zudem auch die aktuellen Quarantäneregeln gelockert werden. Für Kontaktpersonen und Ungeimpfte soll es stattdessen „Verkehrsbeschränkungen“ geben; das bedeutet, sie dürfen weiterhin einkaufen und arbeiten gehen, aber etwa Veranstaltungen und Restaurants nicht besuchen. Um die Absonderungsregeln ganz abzuschaffen, brauche es laut Rauch noch mehr Zeit. Außerdem sei die Pandemie ja noch nicht vorbei, so der Gesundheitsminister.

Unterschiedliche Meinungen dazu kommen aus den Bundesländern. So ist etwa Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer für eine rasche Abschaffung der Quarantäne. Niederösterreich und Wien hingegen finden ein Aus der Quarantäne-Regeln mit Anfang April noch zu früh; und auch für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist eine völlige Abschaffung „keine Option“.