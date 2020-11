Es gibt gewisse Menschen, die sich einfach nichts sagen lassen und extrem stur und beratungsresistent sind. Sie blenden jegliche Warnsignale bewusst aus und hören einfach nicht auf das, was ihnen geraten wird.

Erst, wenn es zu spät ist, merken sie, dass sie vielleicht doch den Rat der anderen hätten annehmen sollen. Vor allem diese drei Sternzeichen sind in dieser Hinsicht ziemlich stur:

Schütze

Der Schütze hat seinen ganz eigenen Kopf. Er hört so gut wie nie auf das, was andere sagen und in den meisten Fällen klappt das bis jetzt auch ganz gut. Doch manchmal sollte er sich auch die Tipps von anderen zu Herzen nehmen, denn nicht alles lässt sich völlig alleine meistern. Zwar liebt der Schütze es, mit anderen über seine Probleme zu diskutieren und Herausforderungen zu besprechen, doch um den Rat seiner Mitmenschen aber auch tatsächlich anzunehmen, ist er leider viel zu stur und von sich selbst überzeugt. Etwas mehr Bescheidenheit und Offenheit für das, was andere sagen, würde diesem Sternzeichen richtig gut tun.

Stier

Auch der Stier zählt zu den Sternzeichen, die ziemlich beratungsresistent sind und sich von anderen nichts sagen lassen. Denn er ist definitiv das sturste Tierkreiszeichen von allen. Wenn er andere um ihre Meinung fragt, dann erhofft er sich eigentlich, in seiner bereits getroffenen Entscheidung bestätigt zu werden. Und selbst wenn sein Gegenüber das Gegenteil von dem sagt, was er eigentlich für richtig hält, lässt er sich von seiner Entscheidung nicht mehr abbringen. Denn der Stier lässt sich einfach nicht umstimmen.

Widder

Widder lieben das Drama und die Aufregung. Es scheint fast schon so, als würde dieses Sternzeichen es so richtig genießen, wenn es einen Fehler macht und so die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen bekommt. Der Widder liebt es, mit anderen über seine Probleme zu sprechen und so im Mittelpunkt zu stehen. Auf den Rat der anderen hört er dabei aber gar nicht, denn es geht ihm eigentlich nur darum, gehört zu werden und Mitleid und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ein Teufelskreis, der ihm allerdings irgendwann zum Verhängnis werden könnte.