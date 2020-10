Jeder hat diesen einen Freund, der einfach ständig auf seiner Meinung beharren muss und unglaublich stur ist. Das kann aber auch abhängig vom Sternzeichen sein.

Diese drei Tierkreiszeichen sind extrem unnachgiebig:

Wassermann

Der Wassermann ist ein unglaublich unnachgiebiger Mensch und ist deshalb auch extrem stur. Dieses Sternzeichen ist nur schwer von seiner Meinung abzubringen und will sich ständig durchsetzen. Das tut er auch oft. Er lässt andere Meinungen kaum gelten und verträgt Kritik nur schwer. Seine Meinung ist in seinen Augen stets die richtige. Solang er seine Meinung durchsetzt sind ihm die Gefühle von seinem Gegenüber auch egal.

Steinbock

Der Steinbock möchte unbedingt seine Ziele umsetzten und dabei lässt er sich von nichts abbringen. Er nimmt keine Rücksicht auf andere, sobald er sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Außerdem ist der Steinbock ein kleiner Besserwisser. Er weicht nicht von seiner Idee und seiner Meinung ab, wenn er fest davon überzeugt ist, recht zu haben. Und da lässt er sich dann auch schon mal gerne auf die ein oder andere hitzige Diskussion ein. Allerdings weiß er auch, wann es wichtiger ist nachzugeben, um ein größeres Ziel zu erreichen.

Löwe

Auch der Löwe kann ziemlich stur sein. Das ist aber nicht sonderlich überraschend, denn er steht ja bekanntlich gerne im Mittelpunkt und neigt dazu, sehr selbstverliebt zu sein. Kein Wunder also, dass er denkt, dass was er sagt, auch gilt. Der Löwe ist sehr überzeugt von sich selbst und seinen Standpunkten – und die sollten seiner Meinung nach am besten auch die anderen vertreten. In seinem Freundeskreis scharrt er meistens nur Menschen um sich, die entweder seiner Meinung sind oder sich schnell überzeugen lassen.