2020 fühlt sich an wie ein einziges Real-Life-Halloween-Special. Doch der gruseligste Tag des Jahres wird wohl heuer etwas anders ausfallen als die Jahre zuvor. Statt großen Partys und kostümierten Disco-Besuchen, können wir uns aber ganz einfach Geister-Feeling nach Hause zaubern – besser gesagt auf die Nägel.

Denn mit diesen Nagellack-Ideen bist du selbst beim Netflix-Marathon in düster-festlicher Stimmung:

Dezentes Blut

Blut ist nicht chic? Falsch gedacht! Blut kann sogar super fancy aussehen. Nein, ihr sollt euch nun bitte keine Verletzungen zuziehen. Wir sprechen natürlich von unechtem Blut, besser gesagt roten Nagellack. Einfach einen blutroten Lack auf die Spitze des Fingernagels tupfen und mit einem Zahnstocher kleine Blut-Linien ziehen. Creepy!!

Gruselige Krabbeltiere

Ihr braucht weißen und schwarzen Nagellack, mit dem weißen malt ihr ein netzartiges Muster, mit dem schwarzen könnt ihr kleine Spinnentiere darauf zaubern. Wer keine ruhigen Finger hat, um aus einem schwarzen Punkt acht kleine Beinchen zu ziehen, kann auch einfach Spinnensticker kaufen und auf die Nägel-Spinnweben setzen.

Fledermaus-Schwarz

Statt Spinnen-Sticker könnt ihr aber auch gleich kleine Fledermäuse auf eure Nägel kleben. In Verbindung mit einem matten Nude und einem matten Schwarz war gruselig noch nie so chic. Für ein mattes Finish könnt ihr übrigens in jedem Drogeriemarkt einfach einen matten Top Coat kaufen.

Gruselige Mischung

Ihr könnt euch nicht entscheiden? Wie wär’s mit ein bisschen was von allem? Blut, Fledermäuse, Spinnweben. Und das im Halloween-typischen schwarz-orange Look. Super festlich!