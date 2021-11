Es ist gerade mal ein paar Stunden her, dass Halloween vorbei und der November angekommen ist. Und trotzdem können es einige Personen gar nicht mehr erwarten, die festliche Deko auszupacken. Denn die Weihnachtsstimmung lässt bereits grüßen!

Welche Sternzeichen schon jetzt zu Mariah Careys „All I Want for Christmas Is You“ mit trällern, lest ihr hier.

Widder

Der Herbst ist für den Widder meistens nur eine unnötige Übergangsphase, die das Sternzeichen dafür nutzt, um sich auf die schönste Zeit des Jahres vorzubereiten: Weihnachten! Sobald es am 31. Oktober 00:00 Uhr schlägt, können sich Widder nicht mehr halten und stecken auch andere mit ihrer fröhlichen Weihnachtsstimmung an. Deko, Lieder, Filme – alles hat ab jetzt einen festlichen Touch. Schöner wird es nur, wenn es auch noch schneien würde…

Zwilling

Im Inneren des Zwillings schlagen buchstäblich zwei Herzen: Eines für Halloween und Gruselgeschichten und eines für Weihnachten und romantische Stories. Während das Sternzeichen gegen Ende Oktober nicht mehr so recht weiß, welches Herz stärker schlägt, scheint ab November alles klar zu sein: „Santa Claus Is Coming to Town“! Und das muss gebührend gefeiert werden. Am besten mit frischen Keksen, Glühwein und einer weihnachtlichen Playlist, die jedes Jahr optimiert wird.

Steinbock

Der Steinbock weiß genau, was er will! Und ab November hat das meistens etwas mit Weihnachten zutun. Kein Wunder, immerhin ist dieses Sternzeichen nahezu das ganze Jahr in Weihnachtsstimmung. So richtig rauslassen kann es die festliche Gefühlslage doch immer erst gegen Ende des Jahres. Dann aber richtig! Egal ob funkelnde Lichterketten, Kerzen in Zimt- und Lebkuchenduft oder Punschvariationen: Wer den Steinbock besucht, hat das Gefühl, sich direkt im Haus vom Christkind zu befinden.