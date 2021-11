Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Mariah Carey gilt als die „Königin von Weihnachten“ und ist ab 1. November nicht mehr wegzudenken. Jetzt hat die Sängerin die Gunst der Stunde genutzt und aller Welt gezeigt: Ich bin wieder da! Auf Instagram teilt sie ein lustiges Video, das uns allen zeigt: Weihnachten kann kommen…

Doch nicht nur das! Mariah scheint eine große Überraschung für den 5. November geplant zu haben.

Mariah Carey: „Halloween ist vorbei!“

Kaum ist Halloween vorbei, kommen bereits die ersten Weihnachtsfans ans Tageslicht. Die wohl berühmteste Vertreterin unter ihnen ist und bleibt die Ikone Mariah Carey. Denn mit ihrem Song „All I Want for Christmas Is You“ begeistert sie Jahr für Jahr Millionen Menschen weltweit. Pünktlich um Mitternacht teilt die Sängerin ein Video auf ihrem Instagram-Account, das Fans ausflippen lässt.

Mariah ist in einem funkelnden Weihnachtsoutfit zu sehen. Im Hintergrund hört man ihren Christmas-Hit. Dann nähert sie sich langsam einer Reihe Halloween-Kürbissen – mit einer überdimensionalen Zuckerstange in der Hand. Und wer die „Queen of Christmas“ kennt, der weiß, dass das für die Kürbisköpfe nicht gut ausgehen wird. Dann holt Carey auch schon aus und schlägt auf einen der Kürbisse ein. Dabei steht: „Bereit? Dann los!“

Das Weihnachtlied von Carey gilt übrigens als der am meisten verkaufte Christmas-Song einer weiblichen Künstlerin sowie als einer der weltweit erfolgreichsten Singles aller Zeiten.

Ein Detail lässt Fans ausflippen

Mit dem Video scheint Mariah Carey ihren mehr als zehn Millionen Followern wohl aus der Seele zu sprechen. Denn binnen weniger Stunden zählt es bereits über 200.000 Likes. „Du kommst genau richtig!„, freut sich etwa Influencer Patrick Starrr. Auch Kris Jenner scheint wie „besessen“ von Mariah zu sein, wie sie unter dem Video kommentiert. Andere Fans etwa schreiben: „Die Königin hat gesprochen“, „Mariah hat die Aufgabe verstanden“ oder „Sie ist da! Macht euch bereit!“.

Doch ein kleines Detail in dem Video lässt ihre Fans besonders ausflippen. Auf einem Weihnachtspäckchen sieht man die Zahlen „11/5“. Alle sind sich sicher: Diesen Freitag kommt etwas Großes! Doch was könnte das nur sein? Eine neue Weihnachtssingle? Ein neuer Song? Oder gar ein neues Album? Bis wir das herausfinden, müssen wir uns allerdings noch ein wenig gedulden. Fest steht aber, dass Queen Mariah gerade dafür gesorgt hat, dass die Vorweihnachtszeit noch besser ist!

Die besten Reaktionen

Auch auf Twitter verkündet Mariah Carey, dass Weihnachten nun offiziell begonnen hat. Und die Reaktionen darauf sind wirklich göttlich.

Dieser User etwa zeigt Careys Transformation vom 31. Oktober zum 1. November:

Wie war das nochmal mit dem Jesuskind?

Fans von Mariah Carey haben buchstäblich ein drittes Auge und sehen ALLES! Auch den versteckten Hinweis auf den 5. November:

Es kann nur eine geben…

Queen of Christmas pic.twitter.com/XfgQQ6oouT — Music Box (@meltriahaway) November 1, 2021

Und dieser Nutzer fühlt sich von Mariah Careys Christmasspirit ein wenig gestresst. Denn zu dem Zeitpunkt, an dem die Sängerin das Video gepostet hat, war er noch nicht mal auf seiner Halloween-Party..