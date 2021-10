Am Mittwoch konnte Britney Spears im Vormundschaftsstreit einen riesigen Erfolg verbuchen. Ihr Vater Jamie Spears wurde offiziell als ihr Vormund abgesetzt. Jetzt äußert er sich erstmals zu dem Urteil.

Derweil feiert Britney ihren Erfolg im Urlaub gemeinsam mit ihrem Verlobten Sam Asghari.

Britney Spears’ Vater äußert sich zu Vormundschafts-Aus

Am Mittwoch verkündete Richterin Brenda Penny das Urteil, Jamie Spears werde nicht mehr länger der Vormund der Sängerin sein. Stattdessen werde der Buchhalter John Zabel vorläufig eingesetzt – zumindest bis eine endgültige Entscheidung über die Vormundschaft gefallen ist. Britneys Vater ist allerdings nicht sehr erfreut über die Entscheidung. Jetzt äußert er sich über seine Anwältin zum Urteil und meint, es sei ein riesiger Fehler. Er hätte 13 Jahre lang versucht, nur das Beste für seine Tochter zu tun. “Wer auch immer mit mentalen Problemen eines Familienmitglieds umgehen musste, weiß, wie viel Sorgen man sich täglich macht und wie viel Arbeit nötig ist”, betont die Anwältin eindringlich. Für Jamie Spears sei damit eben auch verbunden gewesen, sich nicht zur öffentlichen Hetze gegenüber seiner Person zu äußern.

“Mit allem Respekt, aber es war falsch einen Fremden die Verantwortung über Britneys Vermögen verwalten zu lassen. […] Es ist Mr. Spears gewesen, der am Mittwoch im Gericht gefragt habe, ob die Vormundschaft endgültig beendet werden könnte, während Britneys eigener Anwalt dagegen argumentierte”, so die Anwältin, die stellvertretend für Jamie Spears sprach.

So feiert Britney ihre neue Freiheit

Während ihr Vater nicht sehr erfreut über das neue Urteil ist, feiert die Sängerin den Triumph mit ihrem Verlobten im Urlaub. Einige Fotos und Videos auf ihrem Instagram-Account zeigen sie am Meer und Strand in zum Teil zieeeemlich freizügigen Posen – denn Britney posiert sogar komplett nackt. Sie lässt es sich scheinbar so richtig gut gehen. Die traumhafte Insel, auf der sie sich derzeit befindet, ist perfekt für eine kleine Auszeit vom Hin und Her im Vormundschaftsstreit.