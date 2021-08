Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie ihr die perfekten rosigen Apfelbäckchen schminken könnt? Der virale Hashtag #underpainting auf TikTok verspricht die Antwort. Wir haben den Make-up Hack genauer unter die Lupe genommen und selbst ausprobiert. Und das ist unser Fazit.

Eines können wir euch gleich vorab verraten: Nicht erschrecken, ihr braucht ziemlich viel Foundation. Wirklich, mehr als ihr glaubt! 😉

So funktioniert der #underpainting TikTok-Make-up-Hack

TikTok hatte bisher immer wieder interessante Hacks im Make-up Bereich für uns parat. Jetzt geht ein neuer Trend viral, der uns zeigt, wie Blush dabei auf eine ganz neue und unerwartete Art und Weise aufgetragen wird. Offenbar schwören gerade einige Beauty-Influencer auf TikTok darauf, weil es einfach mega gut aussehen soll. Allerdings machen die Videos einen dann doch etwas skeptisch – wir haben den Trend für euch getestet.

Und so geht’s:

Für den Hack benötigt ihr entweder einen Lippenstift oder einen cremigen Blush. Diesen tragt ihr vor der Foundation auf, daher der Hashtag #underpainting. Ihr nehmt also den Lippenstift oder das cremige Rouge zur Hand. Noch habt ihr weder Concealer noch Foundation auf eurem Gesicht. Zuerst verteilt ihr das Rouge oder den Lippenstift großzügig auf den gewünschten Stellen in eurem Gesicht. Wenn ihr zu wenig vom Produkt benutzt habt, dann schimmert es möglicherweise nicht richtig durch die Foundation, also lieber mehr benutzen – und erschreckt euch dabei nicht vor eurem Spiegelbild! Im nächsten Schritt verblendet ihr die rosige Farbe eures Rouges etwas. Darüber kommt nun die Foundation, verteilt diese gut und tadaa, fertig sind eure süßen Apfelbäckchen… oder sowas in die Richtung 😉

Der miss-Selbsttest

Wir konnten den Videos einfach nicht trauen. Deshalb mussten wir den Make-up-Hack selbst ausprobieren. Wie im TikTok-Video oben, haben wir einen Lippenstift benutzt. Und das ist dabei rausgekommen:

Unser Fazit: Um den verblendeten Lippenstift zu überdecken, braucht man Unmengen an Foundation. Und zugegeben, wir haben schon eine benutzt, die besonders deckend ist. Am Ende waren wir mit einer mega dicken Foundation-Schicht auf dem Gesicht konfrontiert. Es war schrecklich. Noch schlimmer war es, das Ganze wieder abzuschminken. Es dauerte eine halbe Ewigkeit das Make-up loszuwerden und am Morgen danach waren immer noch rote Rückstände zu finden.

Der Hack mag vielleicht für Fotos und die Bühne funktionieren, weil das Gesicht dadurch bei viel Licht besonders ebenmäßig wirkt. Für den Alltag ist der Hack allerdings nichts, denn ein natürlicher Look ist definitiv was anderes!