Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine Geburt so aussieht? Da seid ihr nicht die einzigen. Diese “TikTok”-Videos sind jetzt die Antwort darauf. Mithilfe von Dummies zeigen sie nämlich ziemlich realistisch und ehrlich, wie eine Geburt wirklich abläuft. Also Warnung an dieser Stelle, die Videos sind nichts für schwache Nerven.

Normalerweise werden die Dummies für Lernzwecke angehender Ärzte und Krankenschwestern genutzt. Jetzt klären sie via TikTok über die Geburt auf.

Gynäkologin geht mit “TikTok”-Videos zur Geburt viral

Die junge Gynäkologin Dr. Jennifer Lincoln postet unzählige Videos zum Thema Geburt auf ihrem TikTok-Kanal. Um die Geburt zu entmystifizieren aber auch entromantisieren, zeigt sie mithilfe von Dummies, wie eine Geburt abläuft. Und die Clips scheinen ziemlich gut anzukommen, denn seither gehen ihre Videos mit bis zu 28 Millionen Aufrufen viral. Dem Magazin Newsweek erzählte die Ärztin, die Videos würden deshalb so viel Aufmerksamkeit erregen, weil sie etwas Mysteriöses darstellen. “Sie zeigen etwas, das geheim und mysteriös ist. Das ist deshalb so, weil die große Mehrheit nicht darüber aufgeklärt wird oder nie eine Geburt gesehen hat”, so Jennifer. Falls ihr euch mal gefragt habt, wie eine Steißgeburt aussieht, hier zeigt uns die Gynäkologin, wie wendig ein Kind bei der Geburt tatsächlich sein kann. Viel Spaß beim Anschauen ihr Lieben😳

“Sie zeigen etwas, das junge Menschen noch nie gesehen haben”

Die Gynäkologin ist aber nicht die einzige TikTokerin, die mit solchen Videos Erfolg hat. Die Kindergärtnerin Ione Lennox-Hottle postet ebnfalls regelmäßig Videos zum Thema Geburt und darüber, was alles damit verbunden ist. “TikTok ist eine App, die sich an eine jüngere Generation richtet. Also glaub ich, dass die Geburtspuppen-Videos deshalb viral gehen, weil sie etwas zeigen, das die jungen Menschen noch nie gesehen haben“, sagt Ione in einem Interview mit Buzzfeed. In ihren Videos zeigt sie auch die unschönen Seiten, die mit einer Geburt einhergehen können. Denn Verletzungen im Schambereich sind nichts Ungewöhnliches.

Dieses Video zeigt zum Beispiel, wie ein Dammriss genäht wird:

Auch diese Geburtssimulation ging mit über 80 Millionen Views viral:

Nachdem das Baby geboren ist, ist es noch nicht getan. Die Plazenta muss auch noch raus: