Model Naomi Campbell ist im Alter von 50 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden.

Mit einem Instagram-Posting verkündet sie die Baby-News und überrascht damit ihre Fans.

Naomi Campbell überraschend Mutter geworden

Damit hat wohl niemand gerechnet: Supermodel Naomi Campbell ist Mutter geworden. Auf ihrem Instagram-Account verkündete die 50-Jährige überraschend die Baby-News und postete einen süßen Schnappschuss. In ihrer Hand hält Naomi kleine Babyfüßchen. “Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich zu seiner Mutter erwählt. Ich fühle ich so geehrte diese sanfte Seele in meinem Leben zu haben. Es gibt keine Worte, um die lebenslange Bindung zu beschreiben, die ich jetzt mit dir mein Engel teile. Es gibt keine größere Liebe”, so das Model unter dem Posting.

Von einer Schwangerschaft des Models war im Vorfeld nichts bekannt. Und auch, ob es sich um ein leibliches Kind, eine Leihmutterschaft oder eine Adoption handelt, ist nicht klar. In der Vergangenheit sagte Naomi in Interviews immer wieder, dass sie zwar Mama werden wolle, es aber nicht eilig habe. 2017 betonte sie in einem Interview mit dem “ES Magazine” außerdem, dass sie dank wissenschaftlicher Fortschritte Mutter werden könne, wann sie wolle. Möglicherweise war die 50-Jährige also doch heimlich schwanger.

Glückwünsche von Donatella Versace & Co

Die Glückwünsche unter dem Posting lassen jedenfalls nicht lange auf sich warten. Fans können die Baby-News kaum glauben und freuen sich mit dem Model. Und auch Stars gratulieren Naomi. So freut sich etwa Donatella Versace für die 50-Jährige und schreibt: “Ich freue mich so für dich und kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen.” Gibt die Designerin damit etwa einen Hinweis auf das Geschlecht des Babys?

Außerdem kommentierten auch Stars wie Rita Ora oder Lady Gaga den süßen Schnappschuss und wünschen der 50-Jährigen alles Gute. Und sogar der offizielle Instagram-Account von YouTube gratuliert Naomi zum Babyglück.