Als eine Vierjährige in Australien versucht, einen Teddy aus einem Greifautomaten zu klauen, bedenkt sie wohl nicht, dass der Weg hinaus ziemlich schwierig werden könnte. Die Konsequenz: sie sitzt fest!

Und das alles für ein paar Plüschtiere?!

Vierjährige klettert in Greifautomaten

Wir kennen sie doch alle aus Spielhallen oder vom Rummel: Die Greifautomaten, vollgestopft mit Plüschtieren, Schmuck und anderen schönen Sachen. Wer eine Münze einwirft, hat die Chance, mithilfe der Klaue einen Gewinn hinauszuziehen. Aber egal, wie oft man es versucht: irgendwie klappt es dann doch nie.

Diese Chance wollte die vierjährige Poppy umgehen. Denn als sie ihre Schwester herausfordert, doch einen der süßen Teddys aus der Maschine zu klauen, weiß sie offenbar: wer hier ein Plüschtier gewinnen will, muss zu anderen Maßnahmen greifen. Das kleine Mädchen klettert also kurzerhand einfach in das innere der Maschine, um sich ihr Lieblingsplüschtier auszusuchen und dann möglichst unbemerkt abzuhauen.

Was sie dabei allerdings nicht bedenkt: der Weg hinein durch die Klappe ist deutlich einfacher als jener hinaus. Wer versucht, den Greifautomaten auszutricksen, wird schnell bestraft – und zwar mit der ziemlich peinlichen Erkenntnis, dass man in einem Glaskasten feststeckt.

„Das wird eine tolle lustige Geschichte für ihren 18. Geburtstag“

Poppy braucht also Hilfe – und ihre beiden Geschwister wissen auch ganz genau, was zu tun ist: Mama rufen! „Mein Partner war schockiert, aber ich habe nur gelacht“, erinnert sich die Mutter Melanie gegenüber „7 News“. Die Eltern eilen also zu Poppy, um die Sache zu analysieren und herauszufinden, wie sie das kleine Mädchen wieder hinausbekommen.

Aber ganz so einfach kommt die Kleine nicht davon. Denn wie es wohl viele Mütter in dieser Situation machen würden, will Melanie den Moment für die Ewigkeit festhalten – und filmt ihre frustrierte Tochter in dem Glaskasten, während ihr Lebensgefährte sich überlegt, wie die Vierjährige am einfachsten wieder herauskommt. Letztlich schaffen sie es gemeinsam, Poppy wieder hinauszubekommen und Melanies Lebensgefährte erklärt Poppy die wichtigste Lektion des Tages: „Und deshalb stiehlt man nicht aus einem Spielautomaten!“

Für Poppys Mutter ist es rückblickend auf jeden Fall eine lustige Anekdote. Und die mediale Aufmerksamkeit sowie den viralen Clip genießt Poppy zurzeit sehr. „Sie erzählt all ihren Freunden, dass sie jetzt berühmt ist“, scherzt Melanie gegenüber „Daily Mail Australia“. Sie ist sich sicher: dieses Video wird Poppy bestimmt noch lange begleiten. „Das wird eine tolle lustige Geschichte für ihren 18. Geburtstag.“ Und Poppy? Die lässt sich so schnell wohl nicht mehr auf illegale Mutproben ein. Denn auch gegenüber „7 News“ betont sie: Diebstahl steht so bald nicht mehr auf ihrer To Do Liste.