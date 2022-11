Die Horror-Geschichten rund um Würgeschlangen scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Das jüngste Ereignis kommt aus Australien: Dort hat eine Python einen fünfjährigen Jungen zuerst gebissen, sich um sein Bein gewickelt und anschließend in den Pool gezogen.

Der Großvater des Kindes sprang dann ebenfalls ins Wasser, um seinen Enkel zu retten.

Kind von Python gebissen und ins Wasser gezogen

Dass die australische Tierwelt mit Vorsicht zu genießen ist, ist wohl allgemein bekannt. Und dennoch sind die Geschichten rund um Schlangen, Spinnen und andere gefährliche Arten immer wieder schockierend. In der südostaustralischen Küstenstadt Byron Bay hat sich kürzlich eine weitere Horrorstory zugetragen. Ein fünfjähriger Junge namens Beau hat gerade am Beckenrand eines Swimmingpools gespielt, als er ganz plötzlich von einer Python gebissen wurde.

Doch damit nicht genug: die Würgeschlange wickelte sich fest um das Bein des Jungen und stürzte sich gemeinsam mit ihm in den Pool, wie Ben Blake, sein Vater, dem australischen Radiosender 3 AW Melbourne berichtet. „Ich glaube, die Python saß da irgendwie und wartete auf ein Opfer – einen Vogel oder so – und dann war es Beau“, so Blake. Schließlich eilte der 76-jährige Großvater des Buben zur Hilfe und sprang in den Pool. Dann tauchte er unter und holte seinen Enkel samt der Schlange wieder aus dem Wasser.

Biss zum Glück nicht giftig

Der Vater des Fünfjährigen versuchte dann, seinen Sohn aus dem Griff der Würgeschlange zu befreien. „Ich bin kein kleiner Kerl, ich hatte ihn in 15 bis 20 Sekunden befreit“, schildert er der Radiostation. Beau hat sich indes sehr tapfer gezeigt. „Nachdem wir das Blut weggewischt und ihm gesagt hatten, dass er nicht sterben würde, weil es keine Giftschlange war, ging es ihm eigentlich ziemlich gut“, berichtet Blake weiter.

Denn auch, wenn der Biss einer Python sehr schmerzhaft sein kann, ist er glücklicherweise nicht giftig. Nach dem heftigen Schockmoment wurde der Junge allerdings im Krankenhaus behandelt. So wollte man sichergehen, dass sich die Wunde nicht entzündet. Die Schlange sei mittlerweile wieder ausgesetzt worden, wie es weiter heißt. „Das ist Australien. Die sind hier unterwegs“, so der Vater von Beau nüchtern.