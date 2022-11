Für viele waren sie die Idole ihrer Jugend: Die Jonas Brothers. Denn mit ihren Songs und ihrer Beteiligung an Disney-Projekten ließen sie einige Herzen höher schlagen. Doch wie jetzt bekannt wurde, wäre einer der drei Brüder sogar fast zum Superhelden geworden.

Denn einem „JoBro“ ist die Rolle des Peter Parkers (aka Spider-Man) nur knapp entgangen.

Jonas Brothers – Sänger hätte fast Spider-Man gespielt

Es war das Jahr 2012, als das „Spider-Man“-Universum neu belebt wurde. In den Kinos schwang sich Andrew Garfield durch die Skyline New Yorks und verzauberte dabei nicht nur Co-Star Emma Stone, sondern auch zahlreiche Zuseher:innen. Doch wie sich jetzt herausstellt, wäre beinahe ein ganz anderer Teenieschwarm der 2010er-Jahre zum Superhelden geworden.

Denn in einem neuen Interview mit „Variety“ gesteht Joe Jonas jetzt, das er die Rolle um ein Haar verpasst hat. Ja, richtig gehört, Joe Jonas von den Jonas Brothers wäre fast Spider-Man geworden. „Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren für Spider-Man vorgesehen war und ich war so aufgeregt, und es war das Jahr, in dem Andrew Garfield die Rolle bekam“, erzählt Joe in dem Interview. Joe hätte also fast in der Neuauflage „The Amazing Spider-Man“ die Hauptrolle gespielt.

via GIPHY

Die Enttäuschung über die Absage war dementsprechend groß. „Ich erinnere mich, dass es damals eine große Sache war, zu den Vorsprechen zu gehen, und der Regisseur war früher ein Musikvideo-Regisseur. Also dachte ich: ‚Ich habe einen Vorteil‘.“ Doch in dem Interview betont Joe, dass er zwar „am Boden zerstört“ war, die Entscheidung rückblickend aber absolut nachvollziehen kann. „Offensichtlich war er [Andrew Garfield] der richtige Kandidat.“

Joe Jonas nennt Ehefrau Sophie Turner seine „härteste Kritikerin“

Und die Niederlage in den 2010er-Jahren hat seinen Erfolg ohnehin nicht gebremst. Denn mit seinen beiden Brüdern Nick und Kevin spielt er seit Jahren vor ausverkauften Hallen – und konnte seine Karriere als Schauspieler trotzdem noch verfolgen. Denn nach seiner Rolle in „Camp Rock“ ist der Star demnächst wieder vor der Kamera zu sehen. Und zwar in dem Korea-Kriegsdrama „Devotion“, indem er einen Piloten spielt.

Hilfe bei den schauspielerischen Entscheidungen bekommt er übrigens von seiner Frau, „Game of Thrones“-Schauspielerin Sophie Turner. Sie hat ihm bei seiner neuen Rolle unter anderem bei den Casting-Aufnahmen unterstützt. Joe nennt Sophie in dem Interview seine „härteste Kritikerin“ und einen „großartigen Schauspielcoach“.

Einen gemeinsamen Film oder eine Show schließt er deshalb nicht aus. Doch es müsste das richtige Projekt sein. „Uns gefällt die Idee, in Zukunft vielleicht ein oder mehrere Projekte zusammen zu machen. Wir haben viele Ideen und wir tauschen uns gegenseitig aus, und wir haben ein paar Dinge, von denen wir dachten, dass es wirklich interessant sein könnte, daran mitzuarbeiten“, verrät er. „Vielleicht setzen wir einfach unseren Produzentenhut auf und geben es heraus.“