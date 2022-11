Einst notwendiges Übel im Skiurlaub, wurden Puffer-Jackets dank Balenciaga zu gefeierten Stars unserer Wintergarderobe. Mit Farbvielfalt und aufregenden Texturen halten sie nicht nur kuschelig warm, sondern sehen auch mega trendig aus.

Eine ­starke Auswahl an tierfreundlichen und nachhaltigen Innovationen bringt dabei nicht nur unsere Herzen zum Schmelzen.

Puffer-Jackets sind gekommen, um zu bleiben,

Die Zeiten, in denen wir uns zwischen warm oder stylish entscheiden müssen, sind zum Glück vorbei! Denn Puffer-Jackets sind gekommen, um zu bleiben – und schon lange stapfen wir damit nicht mehr wie unförmige Michelin Männchen durch den Schnee. Längst hat sich das Kult-Piece seinen Platz auf dem Runway ergattert. Designer Labels wie Balenciaga oder Dsquared legen den Winterklassiker immer wieder neu auf. Die Stylingvariation der Steppjacke reicht mittlerweile vom sportlichen Klassiker über glamourös aufgepumpt bis zu kunstvoll drapiert. Die Statement-Pieces machen sich zu Cargohose und Sneaker genauso gut, wie zu Latexhose und Heels. Inspiration gefällig! Here you go:

1. Kombi-Futurismus

Besonders lässig kommt die Big-Size-Jacke zur Geltung, wenn sie im angesagten Monochrom-Look gestylt wird. Wenn du nicht die passende Hose dazu hasst, kannst du einfach in einer Farbwelt bleiben. Safe bist du mit neutralen Farben von Beige bis Schwarz. Mutige Fashionistas wagen sich über Co-Ords in Knallefarben. Influencerin Alicia Roddy sieht mit ihrem Set aus, als würde sie sich gleich in den Himmel beamen. Die Sonnenbrille unterstreicht den futuristischen Look. Ihre flauschigen Heels brechen den strengen Style humorvoll auf.

2. Sexy – glamourös

Pufferjackets für den Abendevent? Ja das klappt! Und zwar mit Modellen aus edlen Texturen in Glanz-Samt- oder Felloptiken, die sich farblich in den Look einfügen. Mit sexy Stylingpartnern wie der Latexleggins tritt der sportliche Look in den Hintergrund. Zudem wird eine förmige Optik zur Oversizejacke bewahrt. Dazu passende Accessoires wie Clutch oder Stilettos sorgen für ein stilvolles Finish.

3. Sportlich – elegant

Wer es lässig, sportlich und elegant zugleich möchte, ist mit einer Puffer-Jacket im College-Style gut aufgehoben. Der Schichtenlook ist nicht nur stylish, sondern hält auch super warm. Styleikone Sonia Lyson führt ihre Steppjacke in chicer Krokotextur aus. Die bunte Hose ist zwar gewagt, hält aber durch die ähnliche Textur mit der Jacke zusammen. Mit edlen Accessoires wird die Puffer-Variante easy Office-tauglich.

4. Im Y2K-Trend

Als lässiger Streetstyle-Look empfiehlt sich trendige Y2K Umsetzung von Jeanette Madsen. Lässig Oversize mit Cargohose und Ugly-Dad-Sneakers. Farblich einheitlich durchgestylt wirkt der Look auch nicht gammelig. Und an kalten Tagen passt auch noch ein dicker Strickpullover darunter. We like!