Längst sind die Zeiten vorbei, in denen wir im Herbst unter Tränen das liebste Sommerkleid in die hinterste Schrankecke räumen. Denn in Kombi mit stylishen Wohlfühl-Pullis, wie etwa unserem liebsten Strickpullover oder einem lässigen Hoodie, wird das Kleid zum coolsten Street-Style-Look.

Hier sind die coolsten Kombis und Pieces zum Nachshoppen.

Strickpullover und Sommerdress sind jetzt BFFS

Alle Jahre wieder wird unsere Garderobe im Winter immer langweiliger. Woran es liegt? Vermutlich daran, dass es einfach schwieriger wird, auch in der kalten Jahreszeit Farbe zu bekennen. Dabei geht das relativ einfach. Und wir müssen nicht mal unsere Summer-Basics verräumen: Unser liebstes Sommerkleid und der Strickpullover verstehen sich nämlich prächtig. Ziemlich fix verwandeln unsere Lieblingspullis unseren Look und auch die Laune von mau zu wow!

Und hier sind unsere liebsten Fashion-BFFs:

1. Strickpullover zum Slip-Dress

Die Gelegenheit, ein Slip-Dress so wie es ist zu tragen, bietet sich in unseren Breitengraden vielleicht fünfmal im Jahr. Zeit, das zu ändern! Mit einem sanften Strickriesen wird das sexy Sommerkleid schnell wintertauglich. Auch Leonie Hanne setzt auf die Kombi aus Strick und luftigem Stoff. Sehr harmonisch wirkt auch der wiederkehrende gelbe Farbton im Look. We like!

2. Hoodie zum Cocktail-Dress

Kapuzenpullover sind viel zu cool, um damit nur auf der Couch herumzugammeln. Das dachten sich auch die Designer und haben ihn in den vergangenen Jahren zum ultimativen Styling-Piece auserkoren. Das Beste daran: Wir tragen immer etwas Couch-Komfort mit uns herum. Sein größter Bonus ist aber sein Talent des modischen Stilbruchs. Romantische Kleider bekommen damit eine sportliche Note und ein elegantes Cocktailkleid wird damit zum coolen Look. So wie bei Ángela Rozas Saiz aka @madame. Besonders gelungen: Der weiche Sweat-Stoff, der sich super zum konträren Metallic-Look macht.

3. Statement Pulli zum verspielten Midi-Dress

Viel Raum für modische Kreativität bietet der Statement-Pulli. Selbst Teile, die wir längst aufgeben wollten, bekommen mit ihm ein neues Leben verpasst. Marie Wibe Jedig peppt ihr verspieltes Dot-Dress mit einem coolen Statement-Strick auf. Die Cap macht den Look nochmal ganz „official lässig“. Chapeau!