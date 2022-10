Der kleine Toy-Foxterrier „Pebbles“ galt laut Guinness Buch der Rekorde als ältester Hund der Welt. Jetzt ist die Hundedame im Alter von beachtlichen 22 Jahren gestorben.

Ihre Besitzer trauern um die zarte Hündin und eine „einzigartige Gefährtin“, wie es auf Social Media heißt.

„Pebbles“ galt als ältester Hund der Welt

Ganze 22 Jahre hat die kleine „Pebbles“ auf dieser Welt verbracht. Im Jahr 2000 geboren, wuchs sie größtenteils bei ihren beiden Besitzern Julie und Bobby Gregory in South Carolina auf. Ihr ganzes Leben lang wog sie nie mehr als zwei Kilo, hat allerdings ganze 32 Welpen zur Welt gebracht. Erst vergangenen Mai erhielt sie die große Ehre, vom Guinness Buch der Rekorde ganz offiziell zum ältesten Hund der Welt ernannt zu werden.

Doch jetzt, nur wenige Monate später, teilt Julie die traurige Nachricht, dass die kleine „Pebbles“ leider gestorben ist. Die 22-jährige Hundedame starb eines natürlichen Todes, wie ihre Besitzer schreiben. Auf Instagram veröffentlichten sie sogar eine eigens angefertigte Pressemitteilung, die über das traurige Ableben des Vierbeiners informiert. Das ist auch genau das, was einer Berühmtheit wie „Pebbles“ gebührt.

Die 32 Welpen der Hündin stammten übrigens von ihrem tierischen Lebenspartner „Rocky“, der bereits im Jahr 2016 verstarb.

War Katzenfutter das Geheimnis?

Ihre Tage habe die Hündin meistens damit verbracht, „Countrymusic zu hören und geliebt zu werden“, wie es in dem Statement heißt. „Sie hat uns mehr gegeben, als wir ihr je bieten konnten“, schreiben die Besitzer. „Sie hat jeden bezaubert, dem sie begegnet ist. ‚Pebbles‘ war nicht irgendein Hund, sie hatte ihre ganz eigene Persönlichkeit. Sie war eine einzigartige Gefährtin und es war uns eine Ehre, sie als Haustier und Familienmitglied gehabt zu haben“, so die berührenden Worte der Gregorys. „Es gab niemanden, der ‚Pebbles‘ traf, der sie nicht liebte“.

Wie auf der Homepage vom Guinness Buch der Rekorde zu lesen ist, haben die Hundebesitzer auch eine Erklärung, wie „Pebbles“ so alt werden konnte. Demnach soll die Pflege, mit der die Vierbeinerin mit „größter Sorgfalt“ verwöhnt wurde, ausschlaggebend dafür gewesen sein. Oder aber die Geheimzutat am Speiseplan: Katzenfutter. Denn vor einigen Jahren ist die Hündin von ihrem Tierarzt auf Diät gesetzt worden. Im Katzenfutter befinde sich ein höherer fleischbasierter Eiweißgehalt, wie es heißt. Ob das dafür gesorgt hat, dass „Pebbles“ so alt geworden ist, ist aber nicht bestätigt.

Ältester Hund aller Zeiten wurde 29 Jahre alt

Mit ihren 22 Jahren war „Pebbles“ zwar richtig alt, doch es gab einen Hund, der ihr Alter noch übertroffen hat! Der Australian Cattle Dog namens „Bluey“ wurde sage und schreibe 29 Jahre alt, bevor er 1939 starb. Damit gilt er bis heute als der älteste Hund, der je gelebt hat.

Ob er sich auch von Katzenfutter ernährt hat?