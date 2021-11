Bei den gestrigen CFDA-Awards in New York wurden die besten Designer der Welt ausgezeichnet. Aber nicht nur unter Designern wurden Preise vergeben, sondern auch unter Fashion-Ikonen. Dieses Jahr gewann Zendaya den Award für die Fashion-Ikone des Jahres.

Damit ist sie die jüngste Anwärterin, die diesen Preis jemals verliehen bekommen hat.

Zendaya jüngste Gewinnerin des Fashion Icon Awards

Die jährlichen CFDA-Awards sind praktisch die Oscars der Modewelt. Jedes Jahr werden hier die größten Designer und Designerinnen bei einer Preisverleihung für ihr Schaffen geehrt. Aber nicht nur Modeschöpfer werden ausgezeichnet, sondern auch Fashion-Ikonen, die sich mit ihrem besonderes und einzigartigem Gespür für Mode bemerkbar gemacht haben. Und unter einer dieser ausgezeichneten Fashion-Ikonen ist nun auch Zendaya. Damit tritt die junge Schauspielerin in die Fußstapfen von Rihanna und Lady Gaga. Selbstverständlich überzeugt die Red Carpet Queen auch dieses Mal alle mit ihrem Look. Zur Verleihung trug sie einen umwerfenden roten Zweiteiler aus einem Bandeau-Bra und einen ballonartigen Rock von Vera Wang.

Tom Holland ist Zendayas größter Fan

Ihr größter Fan ist niemand geringeres als Tom Holland. Für ihren Award widmet er ihr sogar ein eigenes Posting auf seinem Instagram-Account, wo er ihr zu ihrem Erfolg gratuliert. „Eine unglaubliche Leistung von der unglaublichsten Person. Gratulation an Zendaya und Luxurylaw„, schreibt er in die Caption. In den Kommentaren witzeln seine Fans schon, dass sein Feed sich in einen Zendaya Fan-Account verwandle. Schon länger brodelt die Gerüchteküche, dass die beiden ein Paar sind. Doch bisher bestätigte keiner von beiden die Beziehung.