Rund 1,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher sind Single; zufrieden ist damit aber nur ein Bruchteil. Wo die Singles am glücklichsten sind und worauf sie bei einem potenziellen neuen Partner achten, hat jetzt eine neue Studie herausgefunden.

Dabei gibt es einige Unterschiede zwischen Männern und Frauen.

1,2 Millionen sehnen sich nach einer Partnerschaft

29 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind Single. Das zeigt eine neue Studie von Parship. Konkret bedeutet das, dass etwa 1,8 Millionen Menschen in Österreich derzeit alleinstehend sind. Und ein großer Teil dieser Singles ist bereits seit längerem alleine.

Denn fasst die Hälfte der Befragten ist seit mehr als drei Jahren alleinstehend. Rund 40 Prozent der unter 30-Jährigen gaben sogar an, noch nie eine Beziehung gehabt zu haben. Am höchsten ist die Single-Quote übrigens in Wien, gefolgt von Salzburg und Niederösterreich. Dort ist rund jede dritte Person alleinstehend.

Glücklich mit dem Beziehungsstatus sind allerdings die wenigsten, wie die Studie betont. Denn knapp 80 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wünschen sich eine Partnerschaft. Das sind also 1,2 Millionen Menschen, die sich nach einer Beziehung sehnen. Interessant ist übrigens, dass 84 Prozent der Männer gerne eine Partnerin hätten, während dieser Wert bei Frauen nur bei 71 Prozent liegt.

Richtig glücklich mit dem Single-Dasein sind übrigens die Menschen in Tirol. Denn dort geben rund 78 Prozent an, mit dem Beziehungsstatus zufrieden zu sein.

Diese Kriterien sind bei der Partnersuche wichtig

Für die meisten Singles ist das Alleinsein vor allem mit der Partnersuche verbunden. Und dabei haben viele ganz konkrete Vorstellungen und Vorlieben. Neben den klassischen Merkmalen wie Alter und Beziehungsstatus gibt es nämlich auch ziemlich spezielle Kriterien, die für Singles relevant sind. Rund 43 Prozent der Befragten achten etwa ganz genau auf den Alkoholkonsum, für mehr als ein Viertel ist auch der Bildungsgrad entscheidend.

Mit 25 Prozent ist die Ablehnung von Esoterik und Verschwörungstheorien im Ranking der relevanten Kriterien übrigens knapp höher gereiht als der Kinderwunsch. Für sechs Prozent ist auch das Sternzeichen beim Dating durchaus wichtig.

Impfstatus in Wien wichtig

Zusätzlich dazu interessieren sich Single-Frauen für den Bildungsgrad und die politische Einstellung während für Männer auch das Gewicht und die sexuelle Experimentierfreudigkeit von Bedeutung ist.

Die Studie hat auch einen kleinen Dating-Tipp an alle Musikfans: In der Steiermark legt etwa ein Drittel besonderen Wert auf den Musikgeschmack. In Wien ist währenddessen der Corona-Impfstatus besonders wichtig; auf diesen achten etwa 23 Prozent der alleinstehenden Wienerinnen und Wiener.

Für die Studie von Parship wurden übrigens 1.500 Österreicherinnen und Österreicher zwischen 18-69 Jahren befragt. Unter diesen waren 436 Singles.