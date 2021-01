Das Leben steckt voller Überraschungen. Nicht immer ist man glücklich darüber. Doch manchmal hält das Schicksal das ein oder andere Geschenk für einen bereit. Auf folgende Sternzeichen kommt bereits im Frühling ein unerwartetes Glück zu.

Diese Tierkreiszeichen erleben dann nämlich eine positive Überraschung:

Widder

Der Widder ist stets für alle anderen da. Nur selten gönnt er sich selbst einmal etwas. Die Aufopferung für seine Liebsten bereitet ihm aber im ersten Halbjahr 2021 ein überraschendes Geschenk. Es scheint als würde ihm das Universum etwas zurückgeben wollen. Widder, die in den letzten Monaten eher in der langweiligen Routine des Alltags untergegangen sind, bekommen die Möglichkeit, ihr Leben komplett umzukrempeln und endlich das zu machen, was sie schon immer wollten.

Löwe

Der Löwe hatte Ende 2020 mit seiner schwindenden Motivation zu kämpfen. Er vermisst Partys, Freunde und eine Herausforderung im Job. Doch eine überraschende Wendung stellt sein Leben im Frühling auf den Kopf. Und es ist genau das, was das Sternzeichen gerade braucht, um wieder in Fahrt zu kommen. Alte Bekanntschaften schleichen sich wieder in sein Leben und neue Kontakte werden geknüpft, wenn auch vermutlich virtuell und mit ausreichend Abstand. Für den Löwen reicht das aus, um ganz neue Wege einzuschlagen.

Krebs

Der Krebs wartet schon seit Langem auf etwas Positives. 2020 war nicht gerade sein Jahr. Doch bereits im zweiten Quartal 2021 wendet sich für dieses Sternzeichen alles zum Guten. Eine unerwartete Person tritt in sein Leben und eröffnet ihm neue Möglichkeiten. Das bringt nicht nur neue Motivation, sondern auch ganz schön viele Glücksgefühle, die den Krebs das ganze Jahr über begleiten.

Wassermann

Der Wassermann musste vor allem in den letzten Monaten ganz schön hart arbeiten. Wirklich ausgezahlt hat es sich nicht, da seine Arbeit niemand zu schätzen weiß. Auch auf Unterstützung und Hilfe wartet er vergeblich. Doch im Frühling soll sich genau das ändern. Unerwartete Hilfe entlastet das Sternzeichen und es kann sich endlich auf das konzentrieren, was ihm wirklich wichtig ist und was es im vergangenen Jahr komplett vernachlässigt hat.