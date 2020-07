An heißen Sommertagen braucht jeder eine Abkühlung. Und was gibt’s da besseres, als Eis?

Wer mal Lust auf Abwechslung hat, der kann Eiscreme übrigens auch ganz einfach selber machen – auch ohne Eismaschine. Wir haben paar Tipps und Rezepte für euch!

Eis-Rezepte zum Selbermachen

Bei selbstgemachtem Eis braucht man immer eine Grundflüssigkeit. Meistens benutzt man dafür Milch, weil das Eis dadurch schön cremig wird. Bei speziellen Kreationen können aber auch Zuckerwasser oder eine zerquetsche Banane eine gute Grundlage sein. Wir haben drei einfache Grundrezepte für euch, mit denen man die süße Abkühlung ganz easy selbst machen kann. Gleich vorweg: Damit selbstgemachtes Eis perfekt wird, ist es besonders wichtig, die Flüssigkeit während des Einfrierens immer wieder gut umzurühren, damit das ganze kein riesiger Eiswürfel wird.

Einfach rühren, rühren, rühren

Das sind die einfachen Schritte, wie du Eis selber machen kannst:

Einfach die Zutaten mischen und in einen Gefrierbehälter geben.





Ab in den Gefrierschrank damit.





Immer wieder kontrollieren, ob die Flüssigkeit zu frieren beginnt.





Sobald sich die ersten Eiskristalle bilden: Alles kräftig mit einer Gabel umrühren. Dann gleich wieder in den Kühlschrank.





Immer wieder, nach einer halben Stunde wiederholen. Umrühren und dann wieder in den Kühlschrank. (3 – 4 Mal)





Wenn es dann immer noch nicht fest ist, einfach noch zwei Stunden im Gefrierfach kaltstellen.

Die Klassiker

Erdbeer-Eis: Einfach pürierte Erdbeeren mit Zucker, Zitronensaft und Milch mischen und dann ab in den Kühlschrank damit. Fertig!



Schokoladen-Eis: Zuerst die Schokolade mit Milch schmelzen und das Gemisch dann abkühlen lassen. Danach einfach Schlagobers mit Zucker aufschlagen und mit der Schoko-Milch-Mischung vermischen. Dann wie oben beschrieben weiter machen.

Veganes Eis

Veganes ist beliebter denn je. Das kannst du auch ganz leicht selbst machen.

Einfach eine überreife Banane nehmen und über Nacht in das Gefrierfachstellen. Am nächsten Tag die gefrorene Banane pürieren. Und fertig! Falls es noch ein bisschen zu weich ist, kannst du es ja noch einmal in das Gefrierfach geben. Das Gleiche kann man übrigens auch mit Beeren machen.

Pikantes Eis

Wer es besonders ausgefallen mag, kann auch ein pikantes Eis versuchen. Das Rezept ist im Grunde gleich, wie bei der süßen Variante.



Basilikum Eis: Als aller erstes kochendes Wasser mit Basilikum vermischen und umrühren. Danach alles mit einem Stabmixer pürieren und Zitronensaft, Joghurt und etwas Olivenöl hinzufügen. Und jetzt muss es einfach nur noch ins Gefrierfach und fertig.