Nachdem wir drei Teile lang Lara Jean und ihren Peter dabei begleitet haben, wie sie endlich zueinander gefunden haben, wird es höchste Zeit, dass auch Laras kleine Schwester Kitty die große Liebe findet. Und um eben dieses Abenteuer kümmert sich bald das „To All the Boys I’ve Loved Before“ Spin-off „XO, Kitty“.

Jetzt wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Darum geht es in „XO, Kitty“

Netflix will dieses Jahr wohl wirklich alle Geschütze in puncto Rom-Com und Spin-offs auffahren. Denn nachdem „Bridgerton“ Anfang Mai mit „Queen Charlotte“ ein Spin-off bekommt, folgt bald darauf ein weiteres für die ganz großen Romantiker. Denn das „To All the Boys I’ve Loved Before“-Universum wird erweitert – und wir sehen endlich, was aus Lara Jeans kleiner Schwester Kitty wurde.

Zur Erinnerung: Als Lara Jean im finalen dritten Teil „To All the Boys I’ve Loved Before: Always and Forever“ mit ihrer Familie nach Korea reist, lernt ihre kleine Schwester Kitty dort den charmanten Dae kennen und die beiden starten eine Fernbeziehung. Im neuen Spin-off „Xo, Kitty“ steht jetzt eben diese Beziehung im Fokus des Geschehens. Denn Kitty will nicht länger nur eine Fernbeziehung führen.

„To All the Boys I’Ve Loved Before“ Spin-off ab 18. Mai

Inspiriert von ihrer verstorbenen Mutter bittet sie ihren Vater deshalb, dass auch sie auf ein Internat in Korea wechseln darf. Zufälligerweise ist es nicht nur die Schule, auf der früher ihre Mutter war, sondern auch die Schule, die Dae besucht. Für Kitty ein klares Zeichen: das ist mehr als ein Zufall, das ist Schicksal.

Und zunächst sieht es so aus, als würde alles klappen. Kitty bekommt ein Stipendium und kann tatsächlich nach Korea. Doch wird wirklich alles so reibungslos klappen oder muss Kitty vielleicht lernen, dass sie doch nicht die große Liebesexpertin ist, für die sie sich immer gehalten hat? Das werden wir schon ganz bald erfahren. Denn die zehnteilige Spin-off-Serie startet schon am 18. Mai auf Netflix.