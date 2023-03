Es gibt Trends, die muss man nicht mitmachen. Das tut nicht nur der Umwelt gut, sondern auch unserer Geldbörse. Viel besser ist es nämlich, auf Stücke zu setzen, die so zeitlos sind, dass sie nie aus der Mode kommen. Hier sind fünf zeitlose Basics, die euch jahrelang gute Dienste erweisen werden.

Und hier könnt ihr die zeitlosen Basics gleich nachshoppen.

1. Grauer Blazer

Ein grauer Blazer ist einfach mit allem kombinierbar. Deswegen darf das Piece in eurem Kleiderschrank auf gar keinen Fall fehlen! Mit Flared Jeans oder Minirock – mit dem grauen Blazer sind euch outfittechnisch keine Grenzen gesetzt. Außerdem könnt ihr den Blazer an warmen Frühlingstagen auch statt eurer Jacken tragen.

2. Weißes Hemd

Ein weißes Hemd muss zu eurem Fashion-Repertoire gehören! Das Teil ist nämlich seit Jahrzehnten ein absoluter Klassiker. Wer noch keines hat, dann wird es höchste Zeit. In Oversize könnt ihr nichts falsch machen. Das gute Teil rettet euer Outfit nämlich an den Tagen, an denen ihr nicht wisst, was ihr anziehen wollt. Denn es passt einfach zu fast jedem Anlass.

Bild: Spotlight

3. Strickjacken in neutralen Farben

Strickjacken halten euch an kühleren Frühlingstagen warm und sind perfekt als zeitlose Basics dafür geeignet, eurem Outfit immer den letzten Schliff zu verleihen. Greift am besten zu neutralen Farben, die ihr einfach mit allem kombinieren könnt.

Bild: Spotlight

4. High-Waist Flared Jeans

Es gibt nichts Bequemeres als High-Waist Flared Jeans. Nicht ohne Grund hält sich der Schnitt schon seit Jahren hartnäckig in den Fashion-Trends. Hegt und pflegt die Jeans, wenn ihr das perfekte Modell gefunden habt. Denn so leicht eine neue perfekte Jeans zu finden, kann schwierig werden. Im Frühling könnt ihr dazu ganz einfach eure Strickjacken und weißen Hemden kombinieren 😉

5. Trenchcoat

Zu guter Letzt darf natürlich der Trenchcoat hier nicht fehlen. Der klassische Mantel schützt nicht nur vor Regen, sondern ist gleichzeitig auch noch ein perfekter Fashion-Begleiter fürs Leben. Hier lohnt es sich auf jeden Fall in ein hochwertiges Piece in den Farben dunkelblau und beige zu investieren.