Um unser Workout in den eigenen vier Wänden etwas kreativer zu gestalten, können wir auch auf einen Gymnastikball zurückgreifen. Denn damit kann man einige gute Übungen für den ganzen Körper machen.

Derzeit beschränkt sich unser Workout ja eher auf die eigenen vier Wände und manchmal verliert man dabei auch die Kreativität. Allerdings gibt es einige coole Übungen, die du mit einem klassischen Gymnastikball machen kannst:

1. Sit-ups für den Bauch

Wer keine Lust auf die immer gleichen Sit-ups hat, aber trotzdem seine Bauchmuskeln trainieren möchte, der kann sie einfach auf einem Gymnastikball machen. Und so geht’s:

Setz dich auf den Gymnastikball. Rutsche etwas nach unten, sodass deine Rückenmitte auf dem Ball aufliegt. Schau, dass deine Füße stabil auf dem Boden stehen und nicht wegrutschen. Dann legst du dich auf den Ball und richtest dich immer wieder in die Ausgangsposition auf. Mach 15 Sit-ups auf dem Ball und wiederhole das dreimal. Natürlich mit einer kleinen Pause zwischendurch.

Bild: Bojan Milinkov/Shutterstock.com

2. Liegestütze für die Arme

Auch die Arme kann man wunderbar mithilfe eines Gymnastikballs trainieren. Das machst du, indem du ganz einfach deine Beine auf den Ball legst und dich in die Stützposition begibst. Dann machst du einfach Liegestütze. Achte darauf, dass der Ball nicht zu viel hin und her rollt, denn so kannst du leicht das Gleichgewicht verlieren.

Bild: dean bertoncelj/Shutterstock.com

3. Planken für die Körpermitte

Planken zählt wohl zu den härtesten Workout-Übungen, denn es trainiert fast den ganzen Körper. Und auch mit einem Gymnastikball kannst du diese schweißtreibende Übung machen:

Stütze deine Unterarme auf dem Ball ab. Rutsche mit dem Ball so weit nach vorne, bis dein ganzer Körper gerade ist. (Achte darauf, dass du kein Hohlkreuz machst!) Diese Position hältst du so lange du kannst. Das wiederholst du dann dreimal mit einer kleinen Pause dazwischen.

Bild: Bojan Milinkov/Shutterstock.com

4. Rumpfheben für den Rücken

Bei unseren Workouts zu Hause vergessen wir oft unseren Rücken zu trainieren. Doch das ist besonders dann wichtig, wenn wir den ganzen Tag im Bürostuhl verbracht haben. Deshalb solltest du auch das Rumpfheben immer wieder in dein Workout einbauen:

Lege dich mit dem Bauch auf den Ball. Fixiere dich mit deinen Zehen am Boden und achte darauf, dass du nicht abrutscht. Dann legst du deine Hände in den Nacken. Anschließend beugst du deinen Oberkörper nach unten und führst ihn dann wieder nach oben. Am effektivsten ist diese Übung, wenn du sie 15 Mal hintereinander machst.

Bild: Undrey/Shutterstock.com

5. Klappmesser für die Oberschenkel und den Bauch

Mit einem Gymnastikball kannst du Übungen spielerischer gestalten und abwechslungsreicher machen. Eine gute Übung für die Oberschenkel und den Bauch ist zum Beispiel auch das Klappmesser. Und so geht’s:

Leg dich mit dem Rücken auf den Boden. Klemme den Gymnastikball zwischen deine Beine. Dann bewegst du sowohl deine Beine, als auch deinen Oberkörper in Richtung Körpermitte und nimmst den Ball von deinen Beinen in deine Hände. Dann bewegst du dich wieder langsam in Richtung Boden. Anschließend wiederholst du diese Übung und klemmst den Ball wieder zwischen deine Beine. Diese Bewegung solltest du 15 Mal wiederholen.