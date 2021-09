Du willst eine modische „Fairänderung? Wir zeigen wie du mehr Nachhaltigkeit in deinen Kleiderschrank bringst. Denn nicht erst seit Marie Kondo ist das Ausmisten des eigenen Kleiderbestandes en vogue.

1. Der Klassiker: Ausmisten

Diese eine Bluse, die wir vor zwei Jahren ganz toll fanden und dann doch nie anhatten oder die Jeansshorts, wo wir hoffnungsvoll davon ausgehen, dass wir nächsten Sommer wieder reinpassen… Ladies, sind wir mal ehrlich, diese Teile werden wir nie wieder anziehen. Miste also mal wieder so richtig aus und behalte wirklich nur das, was dir noch gefällt und du gut kombinieren kannst! Teile die unförmig oder zerknittert sind – raus damit! Nachrücken dürfen angenehme und natürliche Stoffe aus Baumwolle oder TENCEL™ Fasern. Modesünden haben da keinen Platz, Sorry girl!

via GIPHY

2. Holz – der Stoff aus dem Kleidung gemacht wird

Du kannst guten Gewissens neue Styles shoppen, wenn du auf den Ursprung der Fasern achtest, aus denen dein Lieblingspiece gefertigt wurde. TENCEL™ Fasern beispielsweise werden aus dem erneubaren Rohstoff Holz gewonnen, sind biologisch abbaubar und garantieren durch die seidige Optik ein super softes und angenehmes Tragegefühl. Die entstandenen Lyocell- und Modalfasern werden zu Garn und Stoff weiterverarbeitet und sind anschließend Ausgangsmaterial für viele Kleidungsstücke, Textilien und Schuhe. Viele internationale Marken arbeiten bereits mit der nachhaltigen TENCEL™ Faser wie beispielsweise H&M, Zara, Asos, Levis uvm.

© Bild: Lenzing AG

3. Jeder hat eine 2. Chance verdient

Nur Neues ist schön – oh dear, that’s wrong! Denn was gibt es Schöneres, als zu Stöbern und dabei das neue Lieblingsteil zu entdecken? Wir lieben es, Second Hand oder auf Flohmärkten zu shoppen und alten aussortierten Teilen eine neue Chance zu geben. Vom auffälligen 70s Jumper, über einen absoluten Mode-Klassiker bis hin zum Designer-Schnäppchen, nicht selten finden wir sogar Schätze aus richtig hochwertigen Materialien wie Kaschmir, Seide oder TENCEL™ Fasern. Außerdem hat diese Teile nicht jeder und das Tollste: sie haben meist eine Geschichte. Wer weiß, vielleicht hing der kürzlich erstandene Rock zuvor im Kleiderschrank eines Promis?

via GIPHY

4. Zeitlose Styles

Wir wissen, Trends kommen und gehen, aber gewisse Styles bestehen. Wir lieben zeitlose Klassiker, die sich toll kombinieren lassen. In solche Must-Haves kannst du gerne mal ein bisschen mehr investieren, denn sie halten meist ewig und lassen sich mit aktuellen Trends kombinieren. Gedeckte Farben sind dabei besonders zu empfehlen, denn Weiß-, Grau- und Blautöne und natürlich unser All-time-Favourit Schwarz gehen einfach immer! Achte außerdem darauf, dass die Materialen nicht aus Synthetik sind, denn Stoffe aus TENCEL™ Fasern kommen aus der Natur und halten weitaus länger als künstlich produzierte. Mit diesen Styles hast du besonders lange Freude und du bist immer well-dressed.

Bild: Lenzing AG

5. Die Kombi macht’s aus

„Sei frech, wild und wunderbar“ wie Astrid Lindgren so schön sagt. Lebe nachhaltig, indem du weniger konsumierst und traue dich über neue Fashion-Kombis; denn sind wir mal ehrlich, eigentlich haben wir die schönsten Styles bereits im Schrank hängen! Lenzing macht mit der Kampagne #DressForYourEnvironment darauf aufmerksam, dass du ein klassisches weißes T-Shirt aus TENCEL™ Fasern mit wirklich allem kombinieren kannst! Girl, du brauchst dir von nun an also keine Sorgen mehr über das falsche Outfit machen, denn das Tolle an der Mode ist, es darf alles das ganze Jahr über getragen werden, Trends nachlaufen war gestern! Das Wichtigste ist immer: Trag worin du dich wohl und schön fühlst, denn das ist dein schönster Look!

via GIPHY