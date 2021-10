Während Britney Spears gerade ihre neue gewonnene Freiheit feiert und lernt wie eine ganz normale Erwachsene ohne Vormund zu leben, sind ihre Söhne auch längst keine Kinder mehr. Jetzt sind aktuelle Aufnahmen von Jayden James und Sean Preston aufgetaucht. Und wow: Sie sind ganz schön groß geworden.

In einem Clip beweist Sean Preston sogar sein musikalisches Talent!

Freund von Kevin Federline teilt Fotos mit Britney Spears Kids

Wir erinnern uns: Von 2004 bis 2007 war Britney Spears mit dem Tänzer Kevin Federline verheiratet. Aus ihrer damaligen Liebe entstanden zwei Söhne – Sean Preston und Jayden James. Fotos von den Buben gab es in den vergangenen Jahren aber nur sehr wenige, deshalb sorgen die neuesten Aufnahmen des 16- und 15-Jährigen nun für reichlich Schlagzeilen. Es sollte uns ja eigentlich nicht überraschen, aber die Jungs sind (fast) erwachsen geworden!

Eddie Morales, CEO von Movision Entertainment und guter Freund von Kevin Federline, teilte auf seiner Instagram-Seite eine Reihe an Bildern von den beiden Teenagern. Während Sean Preston einen wilden Wuschelkopf trägt, hat sein Bruder glattes braunes Haar. Beide überragen Eddie Morales um ein ordentliches Stück.

Eddie Morales schreibt unter dem Bild: „Zu wissen, dass man in Phasen der Trauer eine Familie hat, gibt dem Leben erst wieder einen Sinn… erst letztens waren die beiden noch kleiner als meine Hand, und jetzt schau, wie wundervoll Gottes Werk ist… Lieb dich bro @federline4real“. Außerdem könne er sich noch erinnern, wie seine “Neffen” kleiner gewesen seien als seine Hände, schreibt Morales zu den Fotos. “Jetzt sieh dir das Leben an, was Gott Wunderbares geschaffen hat.”

Hat Sean Preston das musikalische Talent seiner Mama geerbt?

Ein kurzer Clip, den der Unternehmer ebenfalls veröffentlicht, zeigt, dass Sean Preston das musikalische Talent seiner Mutter wohl geerbt hat. Am Klavier spielt er den Song “Still D.R.E.” von Dr. Dre und Snoop Dogg. Bei diesen Aufnahmen wird Britney Spears wohl mehr als stolz sein. Bereits vor wenigen Wochen machte sie in einem Instagram-Post deutlich: “Mädels, macht euch bereit, denn meine Jungs sind so hübsch“, schrieb sie in ihrem Post. Es gebe vieles, was sie nicht mit ihren Fans teilen könne, da ihre Kinder sehr privat bleiben wollten, was sie an ihnen liebe. “Aber ich sage euch, sie sind beide extrem talentiert, und ich bin so unglaublich gesegnet, diese beiden kleinen Männer in meinem Leben zu haben.”