Adele ist wieder zurück! Ihr fulminantes Comeback in der Musikwelt feiert die 33-Jährige mit einem geschichtsträchtigen Vogue-Cover. Denn aktuell ist sie am Titelblatt der amerikanischen und der britischen Ausgabe der Modezeitschrift zu sehen. Bisher ist das noch keinem Star gelungen.

Im Interview spricht sie so offen wie nie zuvor über ihren drastischen Gewichtsverlust, ihre Scheidung sowie ihre neue Liebe.

Adele schreibt Geschichte

Dass Adele eine Erscheinung ist und uns immer wieder überrascht, wissen wir. Darum wundert es uns auch nicht, dass ihr Comeback in der Musikwelt alles andere als gewöhnlich ausfällt. Fans sind in dieser Woche bereits ausgerastet, als sie einen kurzen Ausschnitt von Adeles neuer Single “Easy On Me” auf Instagram hören durften.

Jetzt gibt uns die 33-Jährige noch einen weiteren Grund, um die Fassung zu verlieren. Denn die Sängerin mit der Powerstimme ist nicht nur auf einem, nein gleich auf ZWEI Covern der Vogue zu sehen. Noch nie zuvor ist es einem Star gelungen, zu selben Zeit auf mehreren Titelblättern der renommierten Modezeitschrift zu sein. Doch bei Adele schmeißt wohl jeder Chefredakteur seine Regeln über den Haufen. So kam es auch, dass sie bei der November Ausgabe der amerikanischen sowie der britischen Vogue vom Cover strahlt.

Auch die Sängerin selbst freut sich irrsinnig darüber. Auf Instagram teilt sie die umwerfenden Fotos stolz.

Hier ist das Cover der britischen Vogue:

Und hier das der amerikanischen Version:

Die Sängerin spricht zum ersten Mal über ihren Gewichtsverlust

In den vergangenen zwei Jahren hat sich Adele äußerlich verändert. Es wurde immer wieder gemunkelt, dass sie ganze 50 Kilo abgenommen haben soll. Jetzt spricht die Sängerin erstmal selbst offen darüber. Im Interview mit der Vogue verrät sie zwar keine konkreten Zahlen (was ja auch vollkommen egal ist!), sondern den Grund für den Gewichtsverlust. “Das lag an meinen Ängsten. Wenn ich trainiere, fühle ich mich einfach besser.”

Daraus hat sich sogar eine Art Sucht nach Sport entwickelt, erzählt die 33-Jährige. “Ich trainiere zwei oder drei Mal am Tag“, so Adele. Ihr ging es aber nie darum, Gewicht zu verlieren, sondern “darum stark zu werden und mir jeden Tag so viel Zeit wie möglich ohne mein Telefon zu gönnen“, stellt sie klar.

“Mein Leben brach auseinander”

Auch über das Ehe-Aus mit Simon Konecki spricht die Oscar-Gewinnerin erstmals öffentlich. 2019 hat sich das Paar nach zwei Jahren Ehe und acht Jahren Beziehung, aus der auch Sohn Angelo entstanden ist, getrennt. “Als ich 30 war, brach mein ganzes Leben auseinander“, gibt sie zu.

“Es war einfach nicht mehr das Richtige für mich. Ich wollte nicht so enden wie viele andere Leute, die ich kannte. Ich war nicht unglücklich, aber ich wäre noch unglücklicher gewesen, wenn ich mich nicht selbst an erste Stelle gestellt hätte.” Anfangs ging es ihr mit der Entscheidung aber nicht ganz so gut. “Es war mir wirklich peinlich. Diese Sache, dass ich nicht in der Lage bin, etwas am Laufen zu halten. Wir sind als Frauen darauf trainiert worden, es immer wieder zu versuchen.”

Doch jetzt hat Adele eine neue Liebe gefunden. Sie zeigte sich immer wieder überglücklich mit Sportagent Rich Paul. Erst kürzlich haben die beiden ihre Beziehung mit einem Instagram-Posting öffentlich gemacht. Im Vogue-Interview schwärmt die Künstlerin: “Er ist großartig. Er ist so verdammt witzig. Er ist so klug.“