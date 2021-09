Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Adele wieder vergeben ist. Immer wieder wurde sie gemeinsam mit Rich Paul gesehen. Jetzt macht die Sängerin es endlich offiziell und verkündet, dass sie mit dem Manager von James LeBron zusammen ist.

Dazu postet sie ein romantisches Foto auf Instagram.

Adele ist offiziell vergeben

Lange kursierten Gerüchte, dass Adele den Manager von James LeBron datet. Nachdem die beiden gemeinsam ein NBA-Spiel besucht haben, war für viele klar: Die beiden sind zusammen! Doch offiziell geäußert haben sie sich bisher nicht dazu. Bis jetzt! Denn Adele überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem süßen Schnappschuss von sich und Rich Paul!

Die Sängerin und der 39-jährige Sportagent haben zusammen die Hochzeit von LA Lakers-Star Anthony Davis besucht. Das Foto ist entstanden, nachdem die beiden Lovebirds in einer Fotokabine posiert haben. Sie in einem eleganten Traum in Schwarz mit weißen Puff-Ärmeln. Er in einem schicken Samt-Anzug. Die Fotoreihe kommentiert Adele mit einem roten Herz. Das ist doch eindeutig, oder?

Von 2011 bis 2019 war Adele mit dem Geschäftsmann Simon Konecki zusammen. 2016 heiratete das damalige Paar, das einen neun-jährigen Sohn zusammen hat.

Fans feiern ihren Look

Adeles Instagram-Follower sind hin- und hergerissen, was sie an der Fotoreihe der 33-Jährigen am tollsten finden sollen. Während sich die einen gar nicht mehr einkriegen, dass Adele uns endlich ihren neuen Freund präsentiert, staunen andere über den traumhaften Look der Sängerin. Innerhalb weniger Stunden sammelte das Posting bereits über sechs Millionen Likes.

Zu lesen sind Kommentare wie: “Adele! Ich raste aus” , “Wow, dieses Strahlen, du siehst atemberaubend aus“, oder “Ich musste nach Luft schnappen”. Viele gratulieren der Musikern auch zu ihrem Liebesglück und freuen sich für sie, dass sie wieder vergeben ist.

Und wieder andere User fragen sich, wo das neue Album der Sängerin bleibt. Denn ihre Fans warten nun schon seit sechs Jahren, dass Adele neue Musik veröffentlicht. Erst kürzlich hat sie verraten, dass sie bereits am neuen Album arbeite. Einen konkreten Zeitpunkt, an dem es veröffentlicht werden soll, nannte sie bisher aber noch nicht. Ihren Fans kann es aber gar nicht schnell genug gehen. Denn fast jeder zweite Kommentar unter dem Posting lautet: “Du siehst umwerfend aus. Aber wo bleibt das Album?”