Während die einen die kühleren Temperaturen so sehr herbeigesehnt haben, wollen andere einfach nicht wahrhaben, dass es jetzt Herbst ist. Einige Sternzeichen hassen diese Jahreszeit sogar so sehr, dass sie am liebsten in den warmen Süden flüchten würden.

Besonders diese drei Tierkreiszeichen hassen den Herbst!

Wassermann

Der Wassermann fühlt sich hauptsächlich dort wohl, wo die Sonne scheint. Schon klar, im Herbst scheint auch die Sonne, aber es eben nicht mehr dasselbe, wie im Sommer. Und deshalb ist dieses Sternzeichen ab September meistens sehr schlecht gelaunt, wenn man es auf das Wetter anspricht. Es gibt fast nichts Nervigeres für Wassermänner, als die kalten Nächte, das Kleiden im Zwiebellook und wenn es morgens noch dunkel ist. Deshalb führt dieses Sternzeichen meistens auch eine geheime Liste, auf der es die verbleibenden Tage bis zum Sommerbeginn streicht …

Widder

Widder fühlen sich unglaublich gestresst, wenn sie beobachten, dass sich die Blätter der Bäume verfärben und aus dem üppigen Grün langsam aber sicher Braun oder Orange wird. Im Herbst verfällt dieses Sternzeichen deshalb oft in ein regelrechtes Tief. Denn Widder trauern dem warmen und angenehmen Sommer nach, während sie sich in der Früh mal wieder in Woll-Hoodies und Sneakers zwängen, anstatt luftige Sommerkleider und Sandalen zu tragen. Es dauert sehr lange, bis sie sich mit der neuen Realität abgefunden haben.

Krebs

Der Krebs könnte jedes Mal in einen Heulkrampf verfallen, wenn er daran denkt, dass jetzt die kalte und vor allem nasse Jahreszeit ansteht. Kein Skinny-Dipping im Pool mehr, dafür aber ständige Regenergüsse, nach denen man einen anstrengenden Spießrutenlauf hinlegen muss, um nicht wieder in eine Pfütze zu treten und sein Outfit zu ruinieren. Dass der Herbst auch gute Seiten hat, davon kann man dieses Sternzeichen nur sehr schwer überzeugen. Denn bis zum Frühling gehen Krebse eigentlich mit einem ständigen Augenrollen durchs Leben und haben an so ziemlich allem etwas auszusetzen.