Es ist endlich so weit: die vierte Staffel von „You“ ist da und bei Joe Goldberg geht es wieder stalkermäßig drunter und drüber! Doch bevor ihr den ersten Teil der Staffel durchbinged, gibt es einige Dinge, an die ihr euch erinnern müsst!

Wir haben ein kleines Recap mit den wichtigsten Dingen aus den vergangenen Staffeln für euch!

1. Die Sache mit Love

Nachdem in Staffel eins die Liebe zwischen Joe und der Studentin Beck tödlich endete, verliebt sich Joe in der zweiten Staffel in Love. Eine Beziehung, die von einigen Dramen geprägt ist, letztlich aber in einer Ehe und einem gemeinsamen Baby endet. Joe war dem Traum vom Glück so nahe; doch dann lernt er Natalie kennen. Und Love? Die entdeckt, dass ihre Eifersucht oft dramatische Folgen haben kann. Denn sie tötet Natalie und tritt damit eine wochenlange Polizeiuntersuchung mit zahlreichen zusätzlichen Opfern los.

Joe merkt deshalb (und weil er sich mal wieder unsterblich in jemand Neues – seine Chefin Marianne – verliebt hat), dass die Beziehung zu Love keine Zukunft hat. Am Ende von Staffel drei liefern sich Love und Joe dann einen Marathon in der Frage, wer wen zuerst töten kann. Und Joe gewinnt! Er tötet Love und steckt das gemeinsame Haus in Brand, sodass Loves Tod wie ein Suizid aussieht.

2. Was wurde aus dem gemeinsamen Baby?

Joe rettet sich mit dem gemeinsamen Sohn Henry aus dem Haus; täuscht jedoch seinen eigenen Tod in dem Haus vor, um Love als killende Ehefrau zu inszenieren. Doch mit seinem Sohn will er offenbar kein neues Leben starten. Stattdessen setzt er das Baby vor der Haustüre seines Arbeitskollegen Dante ab. Dieser sehnt sich mit seinem Partner nach einem Kind – und wird sich hoffentlich vorbildlich um Henry kümmern.

3. Wo ist Marianne?

Love musste sterben, weil Joe sich in Marianne verliebte. Zumindest, wenn es nach der krankhaften Vorstellung des Serienmörders geht. Doch von einem Happy End der beiden ist am Ende von Staffel drei nichts zu spüren. Der Grund: Love informierte Marianne kurz vor ihrem Tod noch über die Stalker-Vorlieben ihres Mannes und machte ihr klar, dass Joe vermutlich hinter dem Mord an Mariannes Ex-Mann steckt. Ein Schock für die junge Frau, die daraufhin flüchtet.

4. Was macht Joe in der neuen Staffel „You“?

Wenn wir nach drei Staffeln „You“ eines gelernt haben, dann wohl, dass Joe sich einfach nicht weiterentwickelt. Kaum verliebt er sich in eine neue Frau ist sie die eine, die sein Leben retten wird – und deren Leben er in die Hand nehmen möchte. Kein Wunder also, dass er sich mit Mariannes Flucht nicht einfach so zufrieden stellen lässt. Am Ende der dritten Staffel sehen wir Joe deshalb in Paris, auf der Suche nach Marianne. Denn diese lebte eine Zeit lang in Frankreich – für Joe wohl Grund genug zur Annahme, dass sie sich hier verstecken könnte.

Die vierte Staffel wird Joe jedoch als Professor in Großbritannien verbringen. Was das genau mit der Suche nach Marianne zu tun hat, erfahren wir hoffentlich in Teil eins der vierten Staffel.

5. Kommt denn niemand Joe auf die Schliche?

Diese Frage lässt sich nicht ganz so einfach beantworten. Denn eigentlich haben in den vergangenen Staffeln schon viele die Machenschaften von Joe aufgedeckt. Wie etwa Joes erste „große“ Liebe Candace, die Joe bei lebendigem Leib begraben hat. Sie wollte in Staffel zwei seine Geheimnisse lüften – wurde dann aber das Opfer von Love.

Oder Loves Bruder Forty, der das Geheimnis von Becks mysteriösem Tod entdeckte und Joe dann damit konfrontierte. Er wurde von einem Polizisten erschossen, als dieser Forty dabei sah, wie er Joe eine Waffe an den Kopf hielt. Wir sehen also: bisher mussten die meisten Menschen, die Joe schaden wollten, tatsächlich sterben. Nur sehr wenige konnten entkommen: der echte Will Bettelheim, den Joe gehen ließ. Ellie, die ihre große Schwester Delilah an eine Racheaktion von Love verlor und Marianne, die am Ende von Staffel drei auf der Flucht ist. Ob Joes Geheimnis jetzt endlich gelüftet wird, sehen wir im Laufe der vierten Staffel von „You“.

