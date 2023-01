Nicht mehr lange, dann treibt Stalker Joe Goldberg wieder sein Unwesen. Am 9. Februar startet endlich die vierte Staffel von „You – Du wirst mich lieben“. Nun hat Netflix den ersten langen Trailer veröffentlicht. Und der macht nicht nur Lust auf mehr, sondern sorgt gleich für eine echte Überraschung bei den Fans der Serie.

Denn Joe wechselt die Seite.

„You“ Staffel 4: Neuer Trailer veröffentlicht

Netflix versüßt uns den Start in das neue Jahr gleich mal mit einer Überraschung. Am 9. Februar meldet sich Stalker Joe Goldberg, gespielt von „Gossip Girl“-Liebling Penn Badgley, auf den Bildschirmen zurück. Nun wurde der erste lange Trailer zu „You – Du wirst mich lieben“ veröffentlicht! Und der, soviel sei schon mal verraten, hat es ganz schön in sich. Denn wir lernen Joe von einer ganz anderen Seite kennen.

Nachdem die letzte Staffel mit einem ordentlichen Cliffhanger geendet hatte, plagten uns viele Fragen: Warum ist Joe jetzt in Paris? Was plant der Psychostalker als Nächstes und wer muss noch alles sterben? Für die Antworten müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Einen Einblick, auf das, was in Staffel vier auf uns zukommt, bekommen wir allerdings schon jetzt. Der erste lange Trailer zu „You – Du wirst mich lieben“ stellt alles Bisherige auf den Kopf!

Darum geht es in Staffel 4

Wir erinnern uns: Die dritte Staffel endete für Joe in Paris. Denn nachdem Marianne, gespielt von Tati Gabrielle, Joes abscheuliche Taten herausgefunden hatte, täuschte er daraufhin seinen Tod vor und setzte sich nach Europa ab. Doch wie der neue Trailer verrät, dürfte die Stadt der Liebe nur ein kurzer Zwischenstopp für Joe gewesen sein. Denn statt Frankreich macht der mörderische Psychopath nun offenbar Großbritannien unsicher.

Unter dem Namen Professor Jonathan Moore hat sich Joe inzwischen in die akademische Oberschicht von London eingeschlichen und versucht dort, nicht negativ aufzufallen. Er bemüht sich diesmal offenbar wirklich, seine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer zu stecken und es ruhig angehen zu lassen. Dass sein Leben in London aber unter keinem guten Stern steht, beweist der neue Trailer. Denn irgendwie will sein Neuanfang nicht so richtig klappen.

Vom Jäger zum Gejagten

Zu allem Überfluss scheint Joe nicht der einzige „Killer in Town“ zu sein. Und offenbar hat es der oder die Mörder:in auch auf ihn abgesehen. So wird der Jäger plötzlich zum Gejagten! Joe muss in London also diesmal selbst mit einem Serienkiller fertig werden, der es scheinbar auch auf seine Geheimnisse abgesehen hat. Wie sich Joe in seiner neuen Opferrolle macht, wird sich bald zeigen. Wir sind gespannt!

Übrigens: Staffel vier wird in zwei Teilen veröffentlicht. Nach den ersten fünf Episoden am 9. Februar geht es vier Wochen später, am 9. März, mit den verbliebenen fünf Folgen weiter. Der Vorteil daran: So bleibt euch genug Zeit, um eure eigene Theorie zu dem spannenden Fall zu entwickeln! 😉