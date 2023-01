Vor etwa 20 Jahren erschien „8 Mile“ im Kino und gewann mit seinem Titelsong „Lose Yourself“ sogar einen Oscar für den besten Song. Jetzt soll der Kinohit zur TV-Serie werden! Dafür wird der ehemalige Hauptdarsteller Eminem angeblich mit Rapper 50 Cent zusammenarbeiten.

Das verkündete 50 Cent kürzlich selbst im Gespräch mit dem YouTube-Kanal „Big Boy TV“.

8 Mile wird zur Serie

In dem Musikdrama spielte Eminem seine erste große Filmrolle. Der Film über den Aufstieg eines jungen Rappers in Detroit wurde weltweit zum Hit. Im Jahr 2003 wurde Eminems Titelsong „Lose Yourself“ sogar mit einem Oscar belohnt. Inoffiziell soll es sich bei dem Musikdrama um ein Biopic der Hip-Hop-Legende handeln – doch Eminem betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass er zwar seine Geschichte gespielt habe, aber nicht sich selbst.

Wie 50 Cent jetzt in einem Interview mit „Big Boy TV“ erwähnt, soll die Geschichte über den Rapper aus Detroit noch nicht ganz auserzählt sein. Er plant den Spielfilm nämlich gemeinsam mit Eminem zur Serie zu machen. „Wir arbeiten dran“, verkündet der Rapper, der vor 20 Jahren von Eminem selbst entdeckt wurde. Er wolle Eminem mit der Serie ein Vermächtnis machen, so 50 Cent. In der Serie will er mehr Details und Hintergründe der Geschichte aus dem Film zeigen.

50 Cent kündigt Zusammenarbeit mit Eminem an

In einem seiner aktuellsten Insta-Postings unterstreicht 50 Cent jetzt erneut, wie ernst es ihm mit der Serie ist. „Ja, und ihr dachtet, ich würde Scherze machen, ich meine es ernst, Mann! Das wird verrückt“, schreibt er in der Caption des Postings.

Nähere Details zu Serie gibt es noch nicht. 50 Cent würde gerne mehr verraten, könne das im Moment aber noch nicht. Wann genau die Show erscheinen soll, und wie konkret diese Pläne tatsächlich sind, ist ebenfalls noch unklar. Eminem selbst hat sich zu dem angeblich geplanten Projekt noch nicht geäußert.

50 Cent: Viel Erfahrung im Filmbusiness

Auch ob er selbst wieder als Schauspieler vor der Kamera stehen würde, ist nicht bekannt. Seit „8 Mile“ hatte Eminem jedenfalls nur noch wenige schauspielerische Auftritte. Im Gegensatz zu 50 Cent: Nachdem der „Candy Shop“-Interpret mit seinem autobiografischen Film „Get Rich or Die Tryin'“ im Jahr 2005 sein Schauspieldebüt gegeben hatte, arbeitete nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent, Autor und Regisseur an einigen weiteren Produktionen mit. So sah man ihn unter anderem auch in der Filmreihe „Escape Plan“ oder in „Southpaw“. Dass er sich mit „8 Mile – der Serie“ als Produzent, Regisseur oder gar als Schauspieler also einem neuen Projekt widmen könnte, ist also gar nicht mal so unwahrscheinlich