Ghosting, Gaslighting & Co – wir haben in den vergangenen Jahren viel zu viel über miese Dating-Trends erfahren, die ganz oben auf der Red-Flag-Liste stehen. Höchste Zeit also, für einen Trend, der unser Dating-Leben positiv aufmischt! Die Rede ist vom sogenannten „Guardrailing“ – eine persönliche Einstellung, die große Auswirkungen auf den Dating-Alltag haben könnte.

Dabei geht es vor allem darum, Grenzen zu setzen.

So wird Dating 2023

In Sachen Dating können wir in diesem Jahr so einige Veränderungen erwarten. Zumindest, wenn es nach einer aktuellen Umfrage der Dating-App Bumble geht. Dabei wurden über 10.000 User der App weltweit zu ihrem Dating-Verhalten und ihren Dating-Vorsätzen für das neue Jahr befragt. Und die Ergebnisse sind mehr als spannend. Demnach zeichnen sich bei der Suche nach Matches und potenziellen Dates nämlich einige positive Veränderungen ab. Neben einer Pandemie und globalen Wirtschaftskrisen mussten wir auch im Dating-Leben so einiges mitmachen und uns mit toxischem Verhalten rumschlagen. Dennoch blickt die Mehrheit (70 Prozent) der Befragten dem neuen Dating-Jahr positiv entgegen und plant so einiges besser zu machen. Viele User nehmen sich vor, besser zu artikulieren, was sie wollen und wonach sie suchen – und sie wollen klare Grenzen setzen.

Guardrailing: 2023 setzen wir beim Dating Grenzen

Da kommen wir auch schon zum positiven Dating-Trend 2023: Das sogenannte „Guardrailing“. Aus dem Englischen übersetzt bedeutet „Guardrailing“ so viel wie „Geländer“ und beschreibt damit eigentlich schon ganz gut, worum es bei diesem Trend geht, nämlich die eigenen Grenzen besser abzustecken und sich beim Dating somit selbst zu schützen. Laut der Bumble-Umfrage wollen Singles 2023 wieder die volle Kontrolle über ihr Dating-Leben erlangen, indem sie für sich selbst ganz genau festlegen, was in Sachen Partnersuche für sie funktioniert und was nicht.

Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) hat im vergangenen Jahr mehr Grenzen gesetzt und die eigenen emotionalen Bedürfnisse dabei in den Vordergrund gestellt. Eine persönliche Maßnahme, die sich positiv auf ihr Dating-Verhalten ausgewirkt hat. Denn sie schützte viele der Befragten laut eigenen Angaben davor, sich zu schnell und überstürzt in emotionale Bindungen zu stürzen. Dieser Trend soll sich 2023 weiter fortsetzen und könnte damit eine ziemlich positive Entwicklung des Dating-Alltags mit sich bringen.

Online-Dating: User wollen positive Veränderung

Neben Guardrailing sollen sich auch noch andere positive Dating-Trends im Jahr 2023 durchsetzen. Laut der Bumble-Umfrage wollen User nicht nur persönliche Grenzen setzen, sondern auch offener kommunizieren und nachhaltigere Verbindungen knüpfen.

Das erwartet uns 2023 in Sachen Dating, laut der aktuellen Bumble-Umfrage:

Mehr als ein Drittel der Befragten (38 Prozent) ist offener dafür, über seinen üblichen „Typ“ hinaus zu daten. User wollen mehr Balance: Die Balance zwischen Arbeit, Leben und Beziehungen wird für Dates im Jahr 2023 wichtiger.

Männer wollen Stereotype ablehnen: Mehr als die Hälfte der Männer auf Bumble (52 Prozent) stellt aktiv Stereotypen infrage, die suggerieren, dass Männer keine Emotionen zeigen sollten. Und 38 Prozent sprechen mit ihren männlichen Freunden mittlerweile offener darüber, wie sie sich fühlen. Diese Erkenntnis und Selbstreflexion überträgt sich auf ihr Dating-Leben. 49 Prozent der Männer sind nämlich der Ansicht, dass es auch für sie von Vorteil ist, die Geschlechterrollen beim Dating und in Beziehungen aufzubrechen.

Mehr als die Hälfte der Männer auf Bumble (52 Prozent) stellt aktiv Stereotypen infrage, die suggerieren, dass Männer keine Emotionen zeigen sollten. Und 38 Prozent sprechen mit ihren männlichen Freunden mittlerweile offener darüber, wie sie sich fühlen. Diese Erkenntnis und Selbstreflexion überträgt sich auf ihr Dating-Leben. 49 Prozent der Männer sind nämlich der Ansicht, dass es auch für sie von Vorteil ist, die Geschlechterrollen beim Dating und in Beziehungen aufzubrechen. User wollen offener über Sex sprechen: Sex – und herauszufinden, was die User von ihrem Sexualleben erwarten – wird für Dates immer wichtiger. Etwas mehr als 40 Prozent stehen Sex und Intimität mittlerweile offener gegenüber und haben Spaß daran, ihre Sexualität zu erforschen. Zudem sagen 53 Prozent der Befragten, dass es ihnen wichtig ist, sexuelle Wünsche und Bedürfnisse früh in einer Beziehung zu besprechen.

Online-Dater setzen im neuen Jahr also auf nachhaltige emotionale Verbindungen, bei denen das Äußerliche in den Hintergrund rückt. Es geht darum, sich selbst an erster Stelle zu setzen und sich bei der Partnersuche nicht für das Gegenüber verbiegen zu wollen. Eine positive Einstellung, die wir absolut feiern! Wir sind also gespannt, was das neue Jahr in Sachen Dates tatsächlich bringen wird!