Es gibt wieder Babynews aus Hollywood. Denn Adam Driver hat jetzt enthüllt, dass er zum zweiten Mal Vater geworden ist. Ein Geheimnis, das der Schauspieler schon ein bisschen länger hütet.

Doch jetzt gibt Driver ein paar Einblicke in sein Privatleben.

Adam Driver ist Vater geworden

Adam Driver gehört eigentlich zu jenen Hollywood-Superstars, die ihr Privatleben gerne sehr privat halten. Denn obwohl der 40-Jährige im Rahmen seines neuen Films „Ferrari“ von einem Pressetermin zum nächsten eilt, gibt er nur wenige Details über sich und seine Liebsten bekannt.

Umso überraschender ist jetzt eine Enthüllung, die er bei „Live with Kelly & Mark“ gemacht hat. Denn der Schauspieler enthüllte in dem Gespräch, dass er zum zweiten Mal Vater geworden ist und sprach offen über die Vaterfreuden. „Ich merke, dass ich es dieses Mal mehr genießen muss. Beim ersten Mal ging alles viel zu schnell, und ich wollte unbedingt, dass er sich entwickelt, damit er sich mitteilen und mir sagen kann, was los ist. Und jetzt bin ich geduldiger mit ihr. Ich versuche, es mehr zu genießen“, so der Schauspieler.

Und im Gespräch enthüllt er auch ein paar Details über seinen Nachwuchs. Adam Driver ist nämlich Vater einer Tochter geworden – und zwar schon vor acht Monaten. „Ich habe einen älteren Sohn, der sechs ist, und jetzt ist sie acht Monate alt und man vergisst irgendwie, wie sehr Babys nerven“, scherzt der Schauspieler und betont auch, dass er mittlerweile „nicht viel“ Schlaf bekomme.

Auch Geburt des ersten Kindes war lange ein Geheimnis

Die Mama der beiden Kinder ist übrigens die Schauspielerin Johanna Tucker. Tucker und Driver sind seit 2013 verheiratet. Spekulationen und Gerüchte über ein mögliches zweites Kind kursieren schon seit einiger Zeit. Denn im vergangenen Februar wurde die Ehefrau von Adam Driver mit Babybauch in New York gesichtet. Vor einigen Tagen behauptete „Page Six“ dann, dass Driver die Babygerüchte bei einer Probe zu „Saturday Night Live“ bestätigte. Weder Driver noch Tucker hatten sich aber bisher öffentlich zu den Schlagzeilen geäußert.

Dass der Nachwuchs eher geheim gehalten wurde, ist übrigens keine Überraschung. Denn schon bei ihrem ersten Baby – einem Sohn – hielt das Paar die Geburt geheim. Und zwar ganze zwei Jahre lang!