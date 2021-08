Endlich ist er da: Der erste Trailer von “House of Gucci” mit Lady Gaga und Adam Driver in den Hauptrollen. Und das Netz flippt aus.

“Das ist ein Oscar-Hit”, sind unzählige Fans schon jetzt überzeugt.

“House of Gucci”: Erster Trailer begeistert das Netz

In dem True-Crime-Drama “House of Gucci” geht es um das Leben und den Mord an Maurizio Gucci. Lady Gaga schlüpft für Ridley Scotts Mord-Biopic in die Rolle der Schwarzen Gucci-Witwe. Jetzt ist endlich ein erster Trailer des Films da und der ist ziemlich vielversprechend. Der Teaser zeigt Lady Gaga und Adam Driver als das italienische Fashion-Couple und Fans flippen aus.

Die Produktion hat letzten Monat in Rom begonnen und wird voraussichtlich am 24. November, einen Tag vor Thanksgiving, veröffentlicht. Adam Driver (der Oberfiesling aus Star Wars) spielt darin den ehemaligen Markenchef Maurizio Gucci. Gaga spielt seine Ex-Frau Patrizia Reggiani, die 1998 wegen Mordes an ihm verurteilt wurde.

Kurz nach der Veröffentlichung des Trailers sind Fans schon jetzt überzeugt: “Das wird ein Oscar-Hit!”. Denn unter dem Teaser-Clip finden sich unzählige Kommentare von User, die den Film schon jetzt feiern. “Lady Gaga ist bereit für noch einen Oscar” oder “Sie kann schon mit der Vorbereitung für ihre Oscar-Dankesrede beginnen”, heißt es in den Kommentaren.

Darum geht’s in “House of Gucci”

Der legendäre Regisseur Ridley Scott, zu dessen Filmen unter anderem Alien und Gladiator gehören, leitet das Biopic, das unter anderem den Prozess von Patrizia Gucci zeigt. Neben Gaga und Driver spielen auch weitere Stars wie Gucci-Fan Jared Leto, Al Pacino und Jeremy Irons in dem Fashion-Movie mit. Das Mode-Paar lebte in den 80ern ein sensationelles Jet-Set-Leben. Zu ihrem Schickeria-Freundeskreis gehörte unter anderem auch Jacqueline Onassis (natürlich ebenfalls Gucci-Fan). Patrizia schenkte Mauricio zwei Töchter: Alessandra und Allegra. 1985 ließ Mauricio seine Patrizia aber für eine andere Frau fallen. Die Scheidung wurde 1991 offiziell.

Die wütende Ex beauftragte daraufhin einen Auftragskiller, der den untreuen Gatten 1995 tötete. Obwohl bald klar war, dass der Killer von seiner Frau beauftragt wurde, verhaftete man diese erst Anfang 1997. Als eine Reporterin sie daraufhin fragte, warum sie einen Killer beauftragt habe, anstatt die Arbeit selbst zu erledigen, scherzte Patrizia: “Mein Sehvermögen ist nicht so gut. Ich wollte ihn nicht verfehlen”. Der Prozess gegen die “Schwarze Witwe” wurde zu einem Medienzirkus. 1998 verurteilte ein Gericht sie schließlich und sie verbüßte 18 Jahre im Gefängnis, bevor sie 2016 auf Bewährung entlassen wurde.