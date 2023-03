Der Film „Don’t Worry Darling“ hat im letzten Jahr für viel Gesprächsstoff gesorgt. Und das nicht (nur) wegen seiner mitreißenden Storyline, sondern vor allem wegen der vielen Gerüchte rund um den Cast. Den Höhepunkt erreichte das Drama bei der Filmpremiere in Venedig. Dort soll Harry Styles seinen Schauspiel-Kollegen Chris Pine angespuckt haben.

Jetzt äußerte sich Chris erstmals zu der vermeintlichen Spuck-Attacke.

Im Herbst 2022 überschlugen sich förmlich die Schlagzeilen rund um den Film „Don’t Worry Darling“. Es machten Gerüchte die Runde, dass zwischen der Regisseurin Olivia Wilde und der weiblichen Protagonistin Florence Pugh eine Fehde herrsche. Der angebliche Grund: Harry Styles. Er und Olivia waren nämlich ein Paar. Außerdem hieß es, dass Shia LaBeouf von der Regisseurin gefeuert worden sein soll. Den Höhepunkt erreichte, das Drama aber dann bei der Filmpremiere in Venedig.

Es sollte eigentlich DER große Moment für das Team von „Don’t Worry Darling“ werden, als Cast und Crew den Film ganz feierlich im September 2022 bei den Filmfestspielen in Venedig präsentieren durften. Doch statt über die Leistungen von Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine und Olivia Wilde zu sprechen und den Film zu analysieren, ging es in den Tagen nach der Premiere nur um seines: das „Spitgate“!

Es ist ein Moment, in dem sich Hauptdarsteller Harry Styles eigentlich nur hinsetzt, um den Film zu genießen. Neben ihm sitzt bereits Co-Star Chris Pine, der eifrig applaudiert. Harry blickt zu ihm nach unten – und Chris hört schlagartig auf zu klatschen. Aber warum? Der Blick auf seinen Schoß scheint für Fans nur eines bedeuten zu können: Harry hat Chris vor versammelter Mannschaft und mit Absicht angespuckt! Ein Zeichen fehlendes Respektes, ein Hoppala vor Aufregung oder weder noch? Jetzt hat sich Chris Pine erstmals selbst zu dem Vorfall geäußert.

Chris pine just wondered where his sunglasses were after the applause. And he zoned out (likes he’s been doing all day) and realised it’s in his lap. So I am sorry to say harry styles did not spit on him. pic.twitter.com/7b4GoCvnHJ