Es ist aktuell DAS Gerücht aus Hollywood: Zwischen Harry Styles und Jennifer Aniston soll es ganz schön knistern. Nachdem Jen vor wenigen Wochen bei einem Konzert des Popstars in Los Angeles gesichtet wurde, sollen die zwei A-List-Stars jetzt sogar miteinander texten.

Steht hier schon ein neues Celebrity-Power-Couple in den Startlöchern?

Was läuft da zwischen Harry Styles und Jennifer Aniston?

In Hollywood geht es schon wieder rund. Neben den Trennungsgerüchten rund um Megan Fox und Machine Gun Kelly, machen jetzt noch ganz andere Celebrity-News die Runde. Denn wenn man den aktuellen Gerüchten Glauben schenken mag, dürften der ehemalige „One Direction“-Star Harry Styles und die Ex-„Friends“-Darstellerin Jennifer Aniston jetzt miteinander anbandeln.

Ganz aus der Luft gegriffen dürften die Spekulationen wohl nicht sein. In einem Interview aus dem Jahr 2020 hatte der 29-jährige Musiker bereits zugegeben, dass er schon als Teenie für die „Friends“-Darstellerin geschwärmt habe. Ende Jänner wurde Jennifer dann sogar bei einem seiner Konzerte gesichtet. Dabei sei die 54-Jährige übrigens auch Zeugin eines „Hosenplatzers“ geworden. Videos von dem Malheur gingen erst vor kurzem viral. Die Tatsache, dass Harrys Hose wohl ausgerechnet vor den Augen seines Chrushes gerissen ist, sorgte für Belustigung bei seinen Fans. Ein TikTok-User kommentiert zum Beispiel: „Oh no! Hoffentlich stand Jennifer Aniston nicht in der ersten Reihe haha“. Ein anderer Nutzer schreibt: „Wenn dir einfach mal die Hose vor den Augen deines Schwarms platzt. Der Arme.“

Jennifer soll Harry kontaktiert haben

Das Malheur dürfte aber offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. So verriet eine Quelle gegenüber dem Magazin Closer jetzt, dass die 54-Jährige den Sänger nach dem Konzert kontaktiert habe. Und die zwei sollen sich „flirty“ Nachrichten geschickt haben. Jennifer könne sich wohl auch etwas Ernsteres mit ihm vorstellen. „Jen hat mit Freunden darüber gescherzt, mit wem sie als Nächstes zusammenkommen könnte, und es wurde über Harry gesprochen. Er erfüllt alle Kriterien – er ist erfolgreich, intellektuell, eigen und cooler als fast jeder andere“, plauderte die Quelle aus.

Es soll auch kein Zufall gewesen sein, dass Jen bei dem Konzert von Harry Styles war. Eine Quelle verriet dem New Idea Magazine: „Harry hat Jennifer die Konzertkarten sogar extra zugeschickt, weil er seit mindestens zwei Jahrzehnten auf sie steht.“ Was nun tatsächlich dran ist an den ganzen Gerüchten, wissen derzeit wohl aber nur die zwei Stars selbst. Klar ist aber, dass Harry ein ziemlich turbulentes Jahr hinter sich hat.

Trennung von Olivia Wilde

Erst im November 2022 trennte sich der Musiker nach etwa zwei Jahren Beziehung von der Regisseurin Olivia Wilde. Die Gründe hinter der Trennung sind offiziell nicht bekannt, allerdings soll einer Quelle zufolge ihr gemeinsamer Film „Don’t Worry Darling“ für viele Spannungen in der Beziehung gesorgt haben. Der Insider behauptete, dass das Drama um den Film, bei dem Olivia Regie geführt hat und Harry in der Hauptrolle zu sehen war, und insbesondere Gerüchte über eine vermeintliche Fehde zwischen Olivia und Hauptdarstellerin Florence Pugh die Beziehung möglicherweise belastet haben könnten. Ein Mitgrund für die Trennung dürfte aber wohl auch Olivias Ex-Beziehung zu Jason Sudeikis gewesen sein, mit dem die Schauspielerin und Regisseurin zwei gemeinsame Kinder hat. Bleibt also nur zu hoffen, dass Harry in diesem Jahr mehr Glück in der Liebe hat.