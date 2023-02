In New Jersey reicht es einem italienischen Restaurant jetzt mit dem Lärm und dem Durcheinander. Kinder unter zehn Jahren sollen deshalb keinen Zutritt mehr bekommen. Eine Entscheidung, die durchaus auf gemischte Reaktionen trifft.

Doch das Lokal bleibt bei der Entscheidung.

Restaurant verbietet Kinder im Lokal

„Nettie’s House of Spaghettis“ ist eigentlich ein typisches italienisches Restaurant in New Jersey. Nur eines unterscheidet das Lokal künftig von der Konkurrenz: die Besucher:innen. Denn vergangene Woche gibt Nettie’s auf seiner Facebook-Seite bekannt: Kinder unter zehn Jahren werden künftig nicht mehr reingelassen. Eine Entscheidung, die von den Lokalbetreibern näher erklärt wird. Denn in dem Post stellen sie gleich zu Beginn klar: „Wir lieben Kinder. Das tun wir wirklich, wirklich, wirklich.“ Doch Kinder im Restaurant sorgten zuletzt nicht gerade für schöne Erinnerungen.

Es sei „eine große Herausforderung“ gewesen, Kinder in dem Restaurant zu bedienen, heißt es. „Aufgrund des Lärmpegels, des Platzmangels für Hochstühle, des Aufräumens von verrücktem Durcheinander und der Verantwortung von Kindern, die im Restaurant herumlaufen, haben wir beschlossen, dass es an der Zeit ist, die Situation in den Griff zu bekommen.“

Mit in den Griff bekommen meinen sie, dass künftig keine Kinder mehr in dem Lokal essen werden. Denn es gibt jetzt eine Altersgrenze in dem italienischen Restaurant. „Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, aber einige Ereignisse der letzten Zeit haben uns dazu veranlasst, diese neue Politik umzusetzen“, heißt es in der Erklärung. Durchgeführt wird die neue Regelung ab 8. März, da das Restaurant dann seine Winterpause beendet.

Kritik und Zustimmung für Entscheidung

Die Reaktionen auf die Entscheidung sind ziemlich gemischt. Denn viele sind enttäuscht, dass sie das Lokal jetzt nicht mehr als Familie besuchen können. „Ich habe mich so gefreut euer Restaurant mit meinem gut erzogenen Neunjährigen zu testen aber er ist nicht willkommen.. traurig!“, schreibt etwa eine Userin. Auch andere User:innen kritisieren die Entscheidung und betonen, dass ihre Kinder sich sehr wohl gut benehmen.

Doch andere verstehen, dass das Restaurant eine ruhige Atmosphäre schaffen will und dafür auch drastischere Konsequenzen ziehen muss. Auf Twitter wird etwa darüber spekuliert, ob damit vielleicht auch der Ruf des Lokals gewahrt werden soll, um ein Image als friedliches und gemütliches Lokal zu garantieren. „Ich bin mit meinen Kindern nie in Restaurants gegangen, bis sie älter waren. Man geht aus, um sich zu entspannen und einen schönen Abend zu verbringen. Nicht um Kinder zu hören, die ihnen ins Ohr schreien oder herumrennen, als wären sie wilde Tiere. Sie wollen, dass Kinder herumrennen? Gehen Sie zu McDonald’s“, betont etwa eine Userin. Letztendlich kritisieren aber auch viele, dass die Verantwortung nicht bei dem Restaurant, sondern bei den Eltern liegen sollte. „Es geht um Erziehung; kontrolliert eure Kinder“, schreibt etwa eine Userin auf Twitter.

Dass diese Entscheidung nicht nur auf Unterstützung treffen wird, war den Verantwortlichen jedoch bewusst. Denn auch in dem Post heißt es: „Wir wissen, dass dies einige von Ihnen sehr verärgern wird, vor allem diejenigen unter Ihnen, die sehr wohlerzogene Kinder haben, aber wir glauben, dass dies die richtige Entscheidung für unser Geschäft in der Zukunft ist.“