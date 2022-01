Sängerin Adele zeigt sich in einem Video richtig verzweifelt. Der Grund: Sie muss ihre ersten beiden Mega-Shows in Las Vegas verschieben. Auf Instagram spricht sie über die Gründe dafür und bricht in Tränen aus.

„Ich bin am Boden zerstört“, so die 33-Jährige.

Adele weint um ihre Vegas-Shows

Eigentlich läuft es gerade sehr gut für Adele: Neues Album, neuer Mann und eine für vier Monate angesetzte Mega-Show in Las Vegas. Doch leider hat die Corona-Pandemie der Sängerin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn nur einen Tag vor der Premiere ihrer Konzertreihe hat die Sängerin schlechte Nachrichten: „Hört zu. Mir tut es so leid. Meine Show ist nicht fertig“, erklärt die 33-Jährige in einem Video auf Instagram. Unter Tränen gesteht sie: „Wir haben absolut alles versucht, um alles rechtzeitig zusammenzufügen, damit es gut genug für euch wird.“

Doch leider ging Adele und dem Produktionsteam die Zeit aus. Wegen der Pandemie kam es immer wieder zu Verzögerungen, aktuell sei auch die Hälfte der Crew-Mitglieder an dem Virus erkrankt. „Es ist unmöglich, die Show fertigzustellen. Ich bin am Boden zerstört und es tut mir so leid, dass es in der allerletzten Minute passiert. Wir sind seit 30 Stunden wach und haben versucht, es hinzukriegen. Ich bin verärgert und beschämt“, schluchzt die Sängerin.

Shows werden verschoben

Dann verspricht sie, dass die Konzerte nachgeholt werden. „Es tut mir so, so leid. Wir verschieben die Daten. Mehr Infos folgen“, so Adele. Vor allem die Menschen, die extra nach Las Vegas gereist seien, um sie zu sehen, bat die 33-Jährige um Verzeihung. Umgerechnet hat das günstigste Ticket für die Show übrigens mehr als 250 Euro gekostet.

Doch die Fans der Britin nehmen es ihr überhaupt nicht übel. Auf Instagram sammeln sich Kommentare, in denen Userinnen und User Adele Mut zusprechen und ihr versichern, sie solle sich keine Gedanken machen. Wann immer sie bereit für die Shows ist, seien es ihre Fans auch. Viele wünschen der Sängerin auch, dass sie in schweren Zeiten wie diesen gesund bleibt.

Ab den kommenden zwölf Wochenenden hätte Adele jeweils Freitag und Samstag auf der großen Bühne im Colosseum des Caesars Palace stehen sollen. Dafür hätte sie laut Medienberichten eine Gage von jeweils 600.000 Euro pro Abend erwartet. Damit bricht die Sängerin auch den Rekord für den bestbezahlten weiblichen Star der Vegas-Shows.