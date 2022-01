Traurige Nachrichten aus der Welt der Stars: Der Sänger und Schauspieler Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Bekannt war der Rocksänger vor allem für seine Rollen in „The Rocky Horror Picture Show“ und „Fight Club“.

Seine Familie war in den letzten Stunden vor seinem Tod bei ihm, heißt es in einem Statement.

Meat Loaf ist tot

Die Nachricht, dass der weltberühmte Sänger und Schauspieler Meat Loaf tot ist, schockt gerade die ganze Welt. Am 21. Jänner 2022 veröffentlichte sein Management das traurige Statement auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Darin heißt es: „Mit gebrochenen Herzen geben wir bekannt, dass der unvergleichliche Meat Loaf heute Abend verstorben ist, mit seiner Frau Deborah an seiner Seite. Die Töchter Pearl und Amanda und enge Freunde waren in den letzten 24 Stunden bei ihm.“ Woran der Künstler gestorben ist, steht aber nicht fest.

Michael Lee Aday, wie Meat Loaf mit bürgerlichem Namen heißt, war über sechs Jahrzehnte lang erfolgreich. Begonnen hat alles mit seinem ersten Musikalbum „Bat Out of Hell“, das er in den 1970er Jahren veröffentlichte. In seinem Leben hat er insgesamt 100 Millionen Alben verkauft und auch in mehr als 60 Filmen mitgespielt. Unter anderem in „The Rocky Horror Picture Show“, „Fight Club“. Und auch sein Welthit „I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)“ eroberte die Charts und gehört bis heute zu den Klassikern!

Daher bekam er seinen Spitznamen

In einem Interview verriet der verstorbene Künstler, wie er zu seinem Spitznamen gekommen sei. „Mein Vater nannte mich ‚Meat‘, weil ich als Baby so rot war. Auf der Highschool wurde ich dann irgendwann von meiner Footballmannschaft ‚Meat Loaf‘ genannt.“

Unzählige Menschen trauern um die Musiklegende, die auch die Schauspielwelt geprägt hat. „Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat, und wir wissen all die Liebe und Unterstützung wirklich zu schätzen, während wir uns durch diese Zeit der Trauer bewegen, in der wir einen so inspirierenden Künstler und schönen Mann verloren haben“, so das Statement auf Facebook. „Von seinem Herzen zu euren Seelen … hört niemals auf zu rocken!“