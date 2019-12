Skandinavien ist so angesagt wie nie. Wieso der Norden Europas gerade überall für seine Coolness (nicht nur aufgrund der Temperaturen), heiß gefeiert wird und auch wir skandi-verrückt sind, erfahrt ihr hier.

1. Fashion

Skandinavierinnen besitzen ein außergewöhnliches Gespür für Stil. Von minimalistisch und funktional, über edgy unkonventionell, bis hin zu extravaganten Looks und Labels. Keine andere Modenation vereint die verschiedensten Stile so harmonisch wie sie und macht Mode so spannend. Die Skandinavierinnen lieben es mit Gegensätzen zu spielen und behalten dabei stets ihre Lässigkeit. Neben Mode sind sie auch in Sache Einrichtung stilsicher und trendbewusst unterwegs – den Skandinavierinnen wurde der Stil sozusagen in die Wiege gelegt.

Lifestyle

Falls ihr den Hype um Hygge (Dänisch für „ein Lebensgefühl, das glücklich macht“) und Fika (Schwedisch für „eine Verabredung zum gemeinsamen Kaffeetrinken, etc.“) verpasst habt, könnt ihr spätestens jetzt mit aufspringen. Hygge und Fika sind über Skandinaviens Grenzen hinaus mittlerweile zu hippen Begriffen geworden. Unzählige Bücher beschreiben den Lifestyle und das Lebensgefühl der Skandinavier bereits. Es geht vor allem ums Glücklich sein und die Gemeinschaft. Um besser durch die dunkle Jahreszeit zu kommen empfehlen wir dir, den Lifestyle und das Lebensgefühl Skandinaviens nach Hause zu holen! Inspiriert von Hygge und Fika hat NESPRESSO nämlich seine legendäre Winterkollektion dieses Jahr auf genussvolle Wohlfühlmomente ausgerichtet. Gemeinsam mit der dänischen Designerin, Louise Campbell, hat NESPRESSO eine besondere Kollektion kreiert. Die drei Limited Edition Kaffee Variationen Nordic Cloudberry Flavoured, Nordic Almond Cake Flavoured und Nordic Black stehen ganz im Zeichen der skandinavischen Trends Hygge und Fika. NESPRESSO Kaffeeliebhaber sollen in der oft stressigen Vorweihnachtszeit dazu ermutigt werden, einen Moment inne zuhalten und die gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie zu genießen.

sponsored by Nespresso

Landschaft

Neben Fashion und Lifestyle beeindrucken die skandinavischen Länder auch mit ihrer Natur. Tannengrüne Wälder, malerische Fjorde und arktische Temperaturen. Im Sommer geht die Sonne gar nicht unter, dafür bekommt man sie im Winter gar nicht erst zu sehen. Ein besonderes Spektakel während dem düsteren Winter ist das Nordlicht, die Aurora Borealis.

Unsplash / Jonatan Pie

Zimtschnecken & Co.

Skandinavien ist das Paradies für Naschkatzen! Von Æblekage mit Honig, einer klassischen Süßspeise aus Dänemark, bei der Apfelmus und Schlagsahne, verfeinert mit Honig schichtweise in einem Glas Glas angerichtet werden bis zur Zimtschnecke, auch bekannt als Fikabröd oder Kanelbullarhier aus Schweden. Hier kommen Schleckermäuler auf ihre Kosten.

Unsplash / Honey Fangs

Girl Power

In Sachen Gleichberechtigung sind die skandinavischen Länder im Vormarsch. Das ging aus einer aktuellen Studie hervor, die Länder und Metropolen innerhalb Europas unter anderem auf die Gleichstellung von Mann und Frau untersucht hat. Unter anderem wurden Einkommensunterschiede sowie die Anzahl der weiblichen Mitarbeiterinnen in den 500 umsatzstärksten Unternehmen analysiert. Davon sollten wir uns hier definitiv eine Scheibe abschneiden! Oder noch besser – zwei.