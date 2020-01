Zu wissen, was der andere möchte, ist oft gar nicht so leicht. Da hilft es schon, wenn man die Fähigkeit besitzt, sich in andere emotional hineinzufühlen.

Doch Empathie kann nicht einfach entwickelt werden. Denn wie es scheint, liegt es oft am Sternzeichen, diese Gabe zu besitzen.

Diese drei Sternzeichen sind besonders empathisch.

1. Fisch

Seine sensible Art hilft dem Fisch im Umgang mit anderen Menschen. Er hat immer ein offenes Ohr und kann sich gut in Situationen seines Umfeldes hineinversetzen. Mit seinem Mitgefühl, seiner Hilfsbereitschaft und seiner Loyalität ist er bei seinen Freunden sehr beliebt. Es gibt kein Sternzeichen, dass einen so selbstlosen Charakter wie der Fisch besitzt.

2. Stier

Der Stier kann sehr stur sein. Bei seinen Freunden stellt er sich selbst allerdings ganz hinten an. Denn Loyalität im Umgang mit anderen ist ihm besonders wichtig. Er ist immer da, sobald er mal gebraucht wird. Oftmals müssen seine Freunde nicht einmal erklären, was ihnen fehlt. Der Stier merkt sofort, wenn etwas nicht stimmt.

3. Krebs

Wenn es um Gefühle und Einfühlungsvermögen geht, kann dem Krebs keiner etwas vormachen. Er gilt als guter Zuhörer und begegnet seinem Umfeld stets mit Ehrlichkeit und Respekt. Sobald er jemandem Vertrauen schenkt, erhält die Person die komplette Aufmerksamkeit des Krebses. Dazu gehört auch, dass er seine empathischen Fähigkeiten dazu nutzt, um seinen Mitmenschen emotional zu helfen und zu unterstützen.