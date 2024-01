Einige Sternzeichen haben es sich zum Lebensmotto gemacht, dass Sonntage zum faulenzen da sind. Am liebsten verbringen sie abwechselnd den ganzen Tag auf der Couch oder im Bett und sind für absolut nichts zu haben. Und erreicht werden wollen sie schon gar nicht.

Wir enthüllen für euch drei Sternzeichen, die gerne am Sonntag faulenzen.

Schütze

Der Schütze ist ja eigentlich für seine Zielstrebigkeit bekannt. Das Sternzeichen erledigt seine Aufgaben meist on-time, ist zuverlässig und steht stets zur Hilfe für seine Liebsten bereit, egal wann und wo. Nichtsdestotrotz versteckt sich in diesem Sternzeichen ein versteckter Faulpelz, der sich gerne am Sonntag auslebt. Dieser Tag ist als „Ruhetag“ im Kalender des Schützen wöchentlich notiert und dementsprechend werden auch nur die wichtigsten Dinge erledigt. Alles andere wird vorerst aufgeschoben!

Waage

Wenn ein Sternzeichen direkt mit Faulheit assoziiert werden kann, dann ist es die Waage. Das Sternzeichen strebt immer nach Harmonie, sieben Tage die Woche. Meistens wünscht sich die Waage am Ende der Woche, am Sonntag also nur eines: Sich ausruhen. Das gelingt dem sensiblen Tierkreiszeichen jedoch nicht immer. Denn sie haben ständig das Gefühl, nicht einmal am Wochenende zur Ruhe kommen zu können, weil sie bereits darüber nachdenken müssen, was sie alles kommende Woche erwartet. Und das wiederum nervt und stresst die Waage. Sie schieben eine Sache nach der anderen auf und verbringen meistens den Tag damit nicht sonderlich produktiv zu sein. Mit einem Blick auf die Uhr sehen sie, dass der Sonntag auch schon wieder vorbei ist – oh nein!

Löwe

Die Faulheit dieses Sternzeichens überträgt sich vor allem in den häuslichen Bereich. Der Löwe verbringt am liebsten seinen Sonntag, entweder im Bett oder auf der Couch. Schon bevor die Woche vorbei ist, weiß der Löwe ganz genau, wie er seinen Sonntag gestalten wird. Mit reichlich viel an Me-Time! Entweder wird auf der Couch gechillt, der Schlaf nachgeholt oder es sich in der Badewanne gemütlich gemacht. Eines steht fest: An diesem Tag möchte das Sternzeichen sich lieber entspannen, anstatt den Haushalt in Ordnung zu bringen!