Nach seiner Enthüllung in einem amerikanischen Medium darüber, kein Zuhause zu haben – spricht jede:r über Jason Momoa. Seither boten viele seiner Fans, dem bekannten Schauspieler einen Schlafplatz an, weil sie dachten, er lebe wirklich auf der Straße.

Es handelt sich jedoch nur um ein Missverständnis: Jason Momoa klärt jetzt auf!

Jason Momoa klärt das Missverständnis auf

Vergangene Woche wurde der Öffentlichkeit bekannt, dass Lisa Bonet ihrem Schauspieler-Mann Jason Momoa, die Scheidung eingereicht hat. Das Paar soll bereits seit 2020 getrennt sein, doch offizielle Scheidung erfolgt erst jetzt. In einem Gespräch mit „Entertainment Tonight“ gab der 44-Jährige erstmals Einblicke in seinen neuen „Alltag“ und erklärte seine Wohnsituation, die für ein großen Missverständnis am Ende sorgte. Momoa sprach darüber, derzeit keinen fixen Wohnsitz zu haben: „Ich habe noch nicht einmal ein Zuhause. Ich lebe auf der Straße.“. Dieses Geständnis führte schließlich zu falschen Interpretationen, die so weit gingen, dass seine große Fan-Base ihm einen Schlafplatz anbot.

Doch dieses Missverständnis räumt jetzt der „Aquaman“-Star aus dem Weg: „Ich bin einfach wohnungslos. Ich bin nicht obdachlos“, scherzte er über die Situation gegenüber „People“. So, nachdem offizielle Entwarnung von Jason Momoa höchstpersönlich kam, können jetzt aber wirklich alle aufatmen. „Alle sagen: „Jason Momoa ist obdachlos“, zitiert der Star seine Fans und rät ihnen dabei sich zu entspannen, denn es gäbe keinen Grund zur Sorge: „“Ich habe einen schönen Wohnwagen“, verriet er dann weiters im Gespräch mit dem amerikanischen Medium.

Der Star mag seinen Lebensstil

Er sprach mit „People“ über seine Wohnsituation und erzählte dabei, dass er bisher nicht wirklich die Zeit hatte, sich niederzulassen, weil er sich von einem Film zum nächsten arbeitete. Wo er auch recht hat, wenn wir bedenken, in wie vielen Filme er bisher mitgewirkt hat. „Ich habe noch kein Haus gekauft, aber ich freue mich darauf, das eines Tages zu tun.“, erzählt Jason Momoa. Bereits bei „Enternainment Tonight“ enthüllte er, dass der kein fixes Zuhause haben soll, einerseits sei es sein Wunsch nach Freiheit, andererseits habe es berufliche Gründe.

Wie er jetzt gegenüber „People“ verrät, denkt er, dass viele Menschen wahrscheinlich darüber erstaunt sein werden, wenn sie herausfinden, dass er tatsächlich ein Haus gekauft hat. „Wie, Jason Momoa hat ein Haus gekauft. Heiliger Bimbam. Er hat jetzt ein Kopfkissen“, scherzte der Star vor sich hin. Für den Moment, hat er nichts an seiner Schauspielkarriere und dem verbundenen Lebensstil auszusetzen und jettet weiter um an verschiedenen Filmprojekten zu arbeiten. Gut, dass der Schauspieler, Klarheit in die Sache gebracht hat, denn spätestens ab jetzt können seine Fans aufhören, über den neuen Schlafplatz von Jason Momoa zu streiten..