Im Frühjahr 2025 soll das Michael Jackson Biopic unter dem Titel „Michael“ an die Kinoleinwand kommen. Die Dreharbeiten für die Verfilmung über das Leben des King of Pops sollen bereits in diesem Monat beginnen. Michael Jacksons Neffe, Jaafar Jackson übernimmt dabei die Hauptrolle.

Der Film über die Pop-Ikone nimmt immer mehr Gestalt an.

Dreharbeiten für Michael Jackson Biopic starten diesen Monat

Immer wieder locken Biopics über Musiker:innen zahlreiche Fans ins Kino und sorgen für reichlich viele „Gänsehaut-Momente“. Ob das wohl die Verfilmung über den verstorbenen King of Pop auch schaffen wird? Das werden wir vermutlich im kommenden Jahr dann erfahren, denn es gibt News! Das geplante Biopic über Michael Jackson nimmt immer mehr Gestalt an. Am 18. April, 2025 soll die Filmbiografie unter dem Titel „Michael“ nun tatsächlich an den Kinoleinwänden weltweit projiziert werden, wie „Deadline“ berichtet. Wir müssen uns also noch ein wenig für den Film gedulden.

Vielleicht bekommen wir aber dafür schon erste Einblicke zu den Dreharbeiten, diese beginnen nämlich schon ziemlich bald! Der Drehstart für Produktion des Filmes sollen bereits in diesem Monat, am 22. Jänner beginnen, wie die Produktionsfirma Lionsgate bekannt gibt. Während Lionsgate für die Veröffentlichung des Filmes zuständig ist, übernimmt Universal Pictures den Vertrieb Übersee, schreibt „Deadline“.

Jaafar Jackson wird seinen Onkel verkörpern

Die Regie der Filmbiografie führt US-Regisseur Antoine Fuqua und das Drehbuch stammt von Autor John Logan, der unter anderem durch „Gladiator“ oder „James Bond 007: Spectre“ bekannt ist. Kommen wir zur Hauptrolle: Diese Ehre wird tatsächlich einem Familienmitglied der Jacksons zuteil. Jaafar Jackson, der Neffe des King of Pops wird im Biopic seinen verstorbenen Onkel verkörpern. Bereits im vergangenen Jahr erhielt er 27-Jährige, die Rolle. In einem Interview mit „Entertainment Weekly“ aus dem Sommer 2023 sprach der Regisseur Antoine Fuqua die Ähnlichkeit von Jaafar mit Michael Jackson an: „Es ist unheimlich, wie sehr er Michael ähnelt.. er klingt wie er, er tanzt wie er, singt. Es ist unheimlich.“

Lionsgate zufolge soll der Film das gesamte Leben der Pop-Ikone beleuchten. Auch Antoine Fuqua erwähnte, das bereits im Gespräch mit „Entertainment Weekly“. Sie werden Michael Jacksons Geschichte so erzählen „wie wir sie kennen“, kündigte er bereits im vergangenen Jahr an. Der King of Pop zählt zu den bekanntesten und beliebtestem Sängern der Welt, trotz seines exzentrischen Lebensstils und Missbrauchsvorwürfe, welche später an seinem Image kratzten. Viele sind daher auch besonders, wie das Leben der Pop-Ikone am Ende wirklich auch im Film bearbeitet wird. Der Regisseur sagte im Interview diesbezüglich folgendes: „Wir wollen einfach die Tatsche erzählen, wie wir sie kennen, über de Künstler, über den Mann, über den Menschen. Sie wissen schon, das Gute, das Schlechte und das Hässliche.“