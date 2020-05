Wenn es ums krank sein geht, dann gibt es verschiedene Arten von Menschen. Diejenigen, die sich keine Sorgen machen, wenn sie mal ein bisschen erkältet sind oder diejenigen, die ständig Panik haben, an etwas richtig schlimmem erkrankt zu sein. Denn sie sind totale Hypochonder und glauben ständig krank zu sein, obwohl sie eigentlich kerngesund sind. Und das hängt oft auch mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Sternzeichen sind extreme Hypochonder.

Jungfrau

Die Jungfrau zählt definitiv zu den ängstlichen Sternzeichen und sie gilt als wahrer Hypochonder. Putzen und desinfizieren sind ihre Leidenschaft. Am besten muss alles immer blitzblank sein, denn es könnten ja gefährliche Keime auf sie lauern. Die perfektionistische Art der Jungfrau äußert sich nämlich leider auch in Hypochondrie. Sie macht sich leider ständig Sorgen um ihre Gesundheit – und zwar viel zu viele.

Krebs

Auch der Krebs neigt dazu, zu übertreiben und zu schnell in Panik zu geraten, wenn mal jemand neben ihm einfach nur niest. Er ist ein Hypochonder, wie er im Buche steht. Ein kleiner Schnupfen macht ihn schon richtig nervös. Wer weiß, was dahinter stecken könnte! Deswegen läuft er wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt und der kennt ihn schon bestens, weil er ständig in seinem Wartezimmer sitzt. Der Krebs muss aufpassen, dass er seine Mitmenschen mit seiner Art nicht vergrault.

Fische

Dieses Sternzeichen macht sich ebenfalls ständig Gedanken über seine Gesundheit. Und anstatt bei kleinen Symptomen einfach mal abzuwarten, wenden sich Fische zuerst mal an Dr. Google. Kein Wunder, dass er da schnell mal panisch wird. Denn die Google-Recherchen führen schnell mal zu den verrücktesten Diagnosen. Fische sind erst wieder beruhigt, wenn sie beim Arzt waren, um alles abchecken zu lassen. Und das passiert ziemlich häufig…