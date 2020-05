Manche Menschen haben einfach immer großen Erfolg, ohne dass sie viel dafür tun müssen. Sie haben eben extrem viel Glück. Besonders drei Sternzeichen scheinen auf die Butterseite des Lebens gefallen zu sein.

Diese Sternzeichen sind wahre Glückspilze:

Zwillinge

“Wer nicht wagt, der nicht gewinnt”: Das ist das Lebensmotto der Zwillinge. Und es scheint auch immer wieder aufzugehen. Sie haben einfach immer Glück. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es um ihr Privatleben oder ihren Beruf geht. Der Zwilling ist aber oft der Schmied seines eigenen Glücks. Denn er arbeitet hart und wagt immer etwas Neues. Dieser Ehrgeiz gepaart mit Abenteuerlust beschert dem Sternzeichen großartige Momente.

Löwe

Löwen arbeiten viel, um an ihr Ziel zu kommen. Sie wollen nichts dem Zufall überlassen, doch auf manche Dinge hat nicht einmal ein Löwe Einfluss. Und genau hier haben sie oft das, was vielen fehlt: Eine Prise Glück. Außerdem fordert das Sternzeichen sein Glück oft heraus, was sich aber meist bezahlt macht. Denn dieses Spiel führt den Löwen oft zu unheimlichen Erfolgen.

Schütze

Schützen sind sehr optimistisch, positiv und selbstbewusst. Diese Einstellung bringt ihnen in ihrem Leben stets das große Glück vor die Tür. Ob sie nun den richtigen Partner zur richtigen Zeit finden oder im Job eine große Beförderung bekommen: Der Schütze lebt ein überaus glückliches Leben. Doch selbst, wenn es einmal nicht so läuft, wie er das möchte, verliert der Schütze nie die Hoffnung und ist stets fröhlich gestimmt. Genau das macht ihn zu einem wahren Glückspilz.